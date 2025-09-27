Michalovce pokračujú vo víťaznom ťažení. Skalica nevystrelila na bránu

Vľavo tréner Skalice David Oulehla a hráč Skalice Lukáš Šimko počas zápasu futbalovej Niké ligy.
Vľavo tréner Skalice David Oulehla a hráč Skalice Lukáš Šimko počas zápasu futbalovej Niké ligy. (Autor: TASR)
27. sep 2025 o 19:57 (aktualizované 27. sep 2025 o 21:42)
Domáci poskočili na 5. mieste v tabuľke súťaže.

Niké liga - 9. kolo

MFK Zemplín Michalovce - MFK Skalica 2:0 (2:0)

Góly: 23. Brosnan, 32. Taylor-Hart

Rozhodovali: Marhefka - Vitko, Kmec

ŽK: Bahi (Mich.)

Diváci: 1173

Michalovce: Lukáč - Pauschek, Dzotsenidze, Park, Čurma - Ramos, Zubairu (66. S. Danko), Bednár - Taylor-Hart (88. Bahi), Lopez (35. Paulauskas), Brosnan (66. Ahl)

Skalica: Junas - Gaži, Šuver, Podhorin - L. Šimko (87. Suľa), Morong (81. Černek), Hollý (68. Švec), Bariš, Pudhorocký (68. M. Nagy), E. Daniel - Smejkal (46. Mášik)

Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

BRATISLAVA. Futbalisti MFK Zemplín Michalovce si v sobotnom zápase 9. kola Niké ligy poradili doma s MFK Skalica 2:0.

V najvyššej slovenskej súťaži slávili druhé víťazstvo za sebou a celkovo štvrté v tomto ročníku.

Michalovce položili základ úspechu už v prvom polčase, v ktorom skórovali Kai Brosnan a Kido Taylor-Hart.

V druhom dejstve už gól nepadol, najväčšiu šancu Záhorákov na zníženie nevyužil Erik Daniel. Zemplínčania figurujú v tabuľke s 15 bodmi priebežne na 5. mieste, Záhoráci sú s 9 bodmi ôsmi.

Hlasy po zápase

Anton Šoltis, tréner Michaloviec: „My môžeme byť spokojní, hoci úvodných dvadsať minút sme neboli vo svojej koži. Hrali sme v kŕči a báli sme sa zobrať na seba zodpovednosť vo vrchnej zóne. Prvý gól nám pomohol, uvoľnili sme sa a od tohto momentu sme mali zápas pod kontrolou. Škoda nevyužitých ďalších šancí po pekných akciách, ktoré sa mohli skončiť gólom. Chlapci však hrali dobre a uvoľnene. Ku koncu hral súper vabank, ale ustáli sme to. Spokojný som s defenzívou, Skalica nemala žiadnu vážnejšiu šancu, hrozila iba strelami z diaľky. Aj s ofenzívou je spokojnosť, dali sme dva góly, ale stále sa máme v čom zlepšovať, aby sme v krídelných priestoroch rýchlejšie a lepšie reagovali. Verím, že o týždeň na Trenčín príde ešte viac divákov a povzbudia nás.“

Vojtěch Lampíř, asistent trénera Skalice: „Prišli sme do Michaloviec s určitým plánom, ktorý sa nám darilo 20 minút plniť, potom sme však obdržali dva góly po stratách v strede ihriska, keď sme boli neskoro v súbojoch. Cez polčas sme na stav reagovali striedaním a zmenili sme prístup v pressingu, keď sme súpera agresívne a vyššie napádali. Avšak s trénerom to opakujeme dookola, chýba nám kvalita v strede ihriska a vo finálnej tretine. Ak sa nemýlim, mali sme nula striel na bránu, čo je proste málo. Strely nám lietali mimo brány, k centrom nám chýbal krok. A to je málo. Aj preto sme v závere nestrelili kontaktný gól a prehrali sme 0:2.“

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
8
5
3
0
19:12
18
V
V
R
V
R
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
8
4
3
1
15:6
15
R
P
V
V
V
3
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
9
4
3
2
14:11
15
V
V
P
R
R
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
8
4
3
1
18:11
15
V
R
R
V
P
5
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
7
5
0
2
13:5
15
P
V
P
V
V
6
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
9
4
0
5
10:16
12
P
P
P
V
P
7
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
8
3
2
3
12:15
11
V
P
R
P
V
8
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
9
2
3
4
8:13
9
P
V
P
P
R
9
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
8
2
1
5
11:16
7
V
V
R
P
P
10
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
8
2
1
5
10:17
7
R
P
V
V
P
11
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
8
1
3
4
9:13
6
P
V
P
R
R
12
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
6
1
0
5
8:12
3
P
P
P
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

