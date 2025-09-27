Michalovce pokračujú vo víťaznom ťažení. Skalica nevystrelila na bránu

Niké liga - 9. kolo
MFK Zemplín Michalovce - MFK Skalica 2:0 (2:0)
Góly: 23. Brosnan, 32. Taylor-Hart
Rozhodovali: Marhefka - Vitko, Kmec
ŽK: Bahi (Mich.)
Diváci: 1173
Michalovce: Lukáč - Pauschek, Dzotsenidze, Park, Čurma - Ramos, Zubairu (66. S. Danko), Bednár - Taylor-Hart (88. Bahi), Lopez (35. Paulauskas), Brosnan (66. Ahl)
Skalica: Junas - Gaži, Šuver, Podhorin - L. Šimko (87. Suľa), Morong (81. Černek), Hollý (68. Švec), Bariš, Pudhorocký (68. M. Nagy), E. Daniel - Smejkal (46. Mášik)
Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
BRATISLAVA. Futbalisti MFK Zemplín Michalovce si v sobotnom zápase 9. kola Niké ligy poradili doma s MFK Skalica 2:0.
V najvyššej slovenskej súťaži slávili druhé víťazstvo za sebou a celkovo štvrté v tomto ročníku.
Michalovce položili základ úspechu už v prvom polčase, v ktorom skórovali Kai Brosnan a Kido Taylor-Hart.
V druhom dejstve už gól nepadol, najväčšiu šancu Záhorákov na zníženie nevyužil Erik Daniel. Zemplínčania figurujú v tabuľke s 15 bodmi priebežne na 5. mieste, Záhoráci sú s 9 bodmi ôsmi.
Hlasy po zápase
Anton Šoltis, tréner Michaloviec: „My môžeme byť spokojní, hoci úvodných dvadsať minút sme neboli vo svojej koži. Hrali sme v kŕči a báli sme sa zobrať na seba zodpovednosť vo vrchnej zóne. Prvý gól nám pomohol, uvoľnili sme sa a od tohto momentu sme mali zápas pod kontrolou. Škoda nevyužitých ďalších šancí po pekných akciách, ktoré sa mohli skončiť gólom. Chlapci však hrali dobre a uvoľnene. Ku koncu hral súper vabank, ale ustáli sme to. Spokojný som s defenzívou, Skalica nemala žiadnu vážnejšiu šancu, hrozila iba strelami z diaľky. Aj s ofenzívou je spokojnosť, dali sme dva góly, ale stále sa máme v čom zlepšovať, aby sme v krídelných priestoroch rýchlejšie a lepšie reagovali. Verím, že o týždeň na Trenčín príde ešte viac divákov a povzbudia nás.“
Vojtěch Lampíř, asistent trénera Skalice: „Prišli sme do Michaloviec s určitým plánom, ktorý sa nám darilo 20 minút plniť, potom sme však obdržali dva góly po stratách v strede ihriska, keď sme boli neskoro v súbojoch. Cez polčas sme na stav reagovali striedaním a zmenili sme prístup v pressingu, keď sme súpera agresívne a vyššie napádali. Avšak s trénerom to opakujeme dookola, chýba nám kvalita v strede ihriska a vo finálnej tretine. Ak sa nemýlim, mali sme nula striel na bránu, čo je proste málo. Strely nám lietali mimo brány, k centrom nám chýbal krok. A to je málo. Aj preto sme v závere nestrelili kontaktný gól a prehrali sme 0:2.“