ONLINE: MFK Zemplín Michalovce - MFK Skalica dnes, Niké liga LIVE (9. kolo)

Sportnet|27. sep 2025 o 15:00
Sledujte s nami ONLINE prenos zo zápasu 9. kola Niké ligy: MFK Zemplín Michalovce - MFK Skalica.

MICHALOVCE. Futbalisti MFK Zemplín Michalovce a MFK Skalica dnes hrajú zápas 9. kola Niké ligy.

Kde sledovať Niké ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Futbal sledujte s nami naživo ako online prenos.

Niké liga  2025/2026
27.09.2025 o 18:00
9. kolo
Michalovce
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Skalica
Prenos
Vítam športových fanúšikov pri sledovaní online prenosu z Nike ligy medzi MFK Zemplín Michalovce a MFK Skalica.

MFK Zemplín Michakovce

Zemplínčania predvádzajú v tejto sezóne zatiaľ naozaj parádne výkony. Svoj posledný ligový zápas odohrali na pôde Spartaku Trnava a po výbornom výkone zvíťazili tesne 1:0. Jediný gól celého zápasu strelil Samuel Ramos. Michalovciam patrí v aktuálnej sezóne 5. pozícia so ziskom 12 bodov a pozitívnym skóre 12:11.

MFK Skalica

Skaličania odohrali svoj posledný ligový zápas na domácej pôde proti Košiciam a po tesnom víťazstve 1:0 brali tri body. Jediný gól celého zápasu strelil v 39, minúte Erik Daniel. Skalici patrí aktuálne 8. pozícia so ziskom 9 bodov a negatívnym skóre 8:11. Posledný vzájomný zápas dnešných súperov sa odohral ešte v minulej sezóne. Skalica dokázala zvíťaziť na pôde Michaloviec v divokom zápase 4:2.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.

Príde na štadióny Niké ligy 25-tisíc divákov? Tipni si v Niké!

Blížiace sa kolo našej najvyššej slovenskej futbalovej súťaže sa bude niesť v znamení podpory dobrej veci. Projekt Niké liga pomáha prostredníctvom Fondu pre budúcnosť športu tentokrát venuje peniaze združeniu Sloboda zvierat. Za každého diváka na tribúnach prispeje 50 centami. Koľko sa napokon vyzbiera?

Po úvodných neúplných ôsmich kolách je celková návštevnosť 149 745 divákov, čo je priemer 3 327 divákov na zápas. Avšak potiahnuť návštevnosť nahor môže derby Košice – Prešov. V metropole východu sa očakáva návšteva nad 9-tisíc, veď pôjde o prvé derby v najvyššej súťaži po dvanástich rokoch. V Dunajskej Strede očakávajú peknú, možno 6-tisícovú, návštevu na derby o juh proti Komárnu. Zaujímavá konfrontácia sa bude hrať aj v Žiline, kam pricestuje líder z Trnavy a s ním aj veľká skupiny fanúšikov. V Trenčíne zase bude pútať pozornosť prítomnosť majstrovského Slovanu. Rovnako môže divákov na tribúny prilákať forma Michaloviec a Ružomberka.

Dovedna sa preto očakáva 25-tisícová návšteva. Na ňu sa dá aj podať v Niké. Ak sa tak stane, vyjde tiket s kurzom 1,92. Ak nie, tak 1,73.

Tabuľky Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
8
4
3
1
18:11
15
V
R
R
V
P
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
7
4
3
0
17:11
15
V
R
V
R
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
7
5
0
2
13:5
15
P
V
P
V
V
4
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
7
4
2
1
14:5
14
P
V
V
V
R
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
8
3
3
2
12:11
12
V
P
R
R
V
6
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
8
4
0
4
9:14
12
P
P
V
P
V
7
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
8
3
2
3
12:15
11
V
P
R
P
V
8
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
8
2
3
3
8:11
9
V
P
P
R
P
9
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
8
2
1
5
11:16
7
V
V
R
P
P
10
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
8
1
3
4
9:13
6
P
V
P
R
R
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
7
2
0
5
9:16
6
P
V
V
P
P
12
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
6
1
0
5
8:12
3
P
P
P
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

