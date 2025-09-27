ONLINE: MFK Zemplín Michalovce - MFK Skalica dnes, Niké liga LIVE (9. kolo)

MICHALOVCE. Futbalisti MFK Zemplín Michalovce a MFK Skalica dnes hrajú zápas 9. kola Niké ligy.
MFK Zemplín Michakovce
Zemplínčania predvádzajú v tejto sezóne zatiaľ naozaj parádne výkony. Svoj posledný ligový zápas odohrali na pôde Spartaku Trnava a po výbornom výkone zvíťazili tesne 1:0. Jediný gól celého zápasu strelil Samuel Ramos. Michalovciam patrí v aktuálnej sezóne 5. pozícia so ziskom 12 bodov a pozitívnym skóre 12:11.
MFK Skalica
Skaličania odohrali svoj posledný ligový zápas na domácej pôde proti Košiciam a po tesnom víťazstve 1:0 brali tri body. Jediný gól celého zápasu strelil v 39, minúte Erik Daniel. Skalici patrí aktuálne 8. pozícia so ziskom 9 bodov a negatívnym skóre 8:11. Posledný vzájomný zápas dnešných súperov sa odohral ešte v minulej sezóne. Skalica dokázala zvíťaziť na pôde Michaloviec v divokom zápase 4:2.
