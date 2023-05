Michalovce vymenili trénera, Hrnčár skončil

Klub na oficiálnej stránke informoval, že do konca sezóny povedie tím doterajší druhý asistent a športový riaditeľ Vladimír Rusnák.

Dôvodom sú prehry v uplynulých troch zápasoch, ktoré odsunuli tím do boja o záchranu vo Fortuna lige.

Michalovskí futbalisti uzavrú sezónu 2022/2023 sobotňajším domácim zápasom proti Zlatým Moravciam. Práve ViOn sa nachádza na predposlednej priečke, ktorá znamená účasť v baráži o najvyššiu súťaž a na Michalovce stráca dva body.

Michalovce by v prípade prehry spadli do baráže, v ktorej by sa stretli s Prešovom.

Tabuľka Fortuna ligy - skupina o udržanie sa