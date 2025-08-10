Žilina po šiestich rokoch dobyla v lige Zemplín, aj keď sa zahrávala s ohňom

Pred návštevou, akú v Michalovciach nezažili už takmer rok, sa v zápase tretieho kola Niké ligy so Žilinou hral na novom trávniku zaujímavý otvorený futbal. Viac ako 2 700 divákov napokon po zápase napriek prehre 2:4 svojich vytlieskalo za predvedenú hru.
Domáci v prvých pätnástich minútach Žilinu pritlačili a zdalo sa, že nechcú hosťom dopriať ukončenie šesťročného čakania na ligové víťazstvo na Zemplíne.
Gól na nohe mal už po 40 sekundách útočník Kido Taylor-Heart, v šanciach sa ocitli aj Stanislav Danko a Ben Arron Cottrell.
Po štvrťhodine hry prišiel prvý gólový úder Žiliny. Vysunutú obranu domácich prekonala dlhá prihrávka na nabiehajúceho Samuela Kopáska, ktorého center poslal hlavou do siete Michal Faško.
O necelú štvrťhodinu sa situácia zopakovala, tentoraz domácim utiekol Adrián Kaprálik, ktorého prízemný center poslal na zadnej tyči do siete Krisztian Bari.
A napokon do tretice si ďalší Kopáskov center z takmer totožného miesta nešťastne poslal do vlastnej siete domáci kapitán Lukáš Pauschek.
„Začali sme dobre, mali sme tam nejaké závary, šance. Potom sme dostali v podstate rovnaké góly a nakoniec bol ten prvý polčas katastrofálny. Opakovalo sa to aj v druhom polčase, dvakrát tam, myslím Iľko, netrafil z päťky bránku. Ľavá strana bola stále otvorená. Len blbcom sa môžu takéto chyby opakovať,“ povzdychol si po zápase brankár domácich Patrik Lukáč, ktorý priznal, že ešte asi v kariére nezažil tri góly po troch centroch z jednej strany.
Knokaut po pár sekundách druhého polčasu
Plány Michalovčanov urobiť ešte niečo so zápasom sa zrútili už po pár sekundách druhého polčasu. Po strate lopty v strede ihriska poslal Faško kolmicou do úniku Kaprálika, ten obišiel aj brankára Lukáča a do prázdnej bránky strelil štvrtý žilinský gól.
Štvrtý gól bol napokon definitívnym zlomom zápasu, čo priznal nielen brankár Lukáč, ale aj Artúr Musák a tréner Anton Šoltis.
„Bohužiaľ, taký je futbal. Hlavne v prvom polčase sme nesplnili to, čo sme mali a taký bol aj výsledok. Po polčase sme s tým zápasom chceli niečo urobiť, ale dostali sme rýchly štvrtý gól a potom to už nevyšlo.
Dostávali sa cez nás kolmicami a nevedeli sme to v strede zachytávať. Vedeli sme, že majú veľkú kvalitu v brejkoch a dnes im v prvom polčase vyšli dokonale,“ povedal po zápase Musák, ktorého, rovnako ako aj jeho spoluhráčov, po trochu krutej prehre potešili domáci priaznivci.
Do šatne ich vyprevádzali potleskom. „Sme radi, že si našli cestu na štadión v takom počte. Cítili sme ich podporu,“ dodal Musák.
Nevzdali sa a išli za zázrakom
Urobiť niečo s výsledkom 0:4 nie je jednoduché pre žiadne mužstvo. Tréner Anton Šoltis v polčasovej prestávke poslal na ihrisko troch nových hráčov.
Jeden z nich, švédsky ofenzívny stredopoliar Hugo Ahl po necelej polhodine hry zbehol po krídle za obranu hostí a jeho prízemný center usmernil do žilinskej siete lotyšský útočník Gytis Paulaskas.
Necelú štvrťhodinu pred koncom pretavili domáci svoju prevahu aj do druhého gólu, keď ďalší striedajúci nováčik v michalovskom drese, španielsky ofenzívny záložník po peknej akcii nekompromisnou strelou pod brvno prekonal žilinského brankára Ľubomíra Belka.
VIDEO: Tréner Michaloviec Anton Šoltis hodnotí zápas proti Žiline
„Do druhého polčasu sme urobili zmeny, nemali sme už čo stratiť a chceli sme vidieť nových hráčov. Škoda toho štvrtého gólu.
Chlapcom slúži ku cti, že sa nevzdali a ešte zápas zdramatizovali, ale súper si to už ustrážil. Mali sme tam ešte možnosti aj na tretí gól a možno by bol zápas ešte emotívnejší.
Z tohto pohľadu môžeme byť spokojní, ale potrebujeme chlapcov dostať nielen k tomu, aby hrali dobre, ale aby vedeli aj urobiť výsledok. Z tohto pohľadu nie sme spokojní.
Chlapci dnes videli, že proti skúsenému a nebezpečnému súperovi, ktorý mal navyše svoj deň, je každá chyba potrestaná,“ skonštatoval po zápase tréner Michaloviec Anton Šoltis.
Prvopolčasové gólové darčeky a strach o výsledok
Žilinčania víťazstvom ukončili šesť rokov trvajúce čakanie na ligové víťazstvo na Zemplíne a minimálne jeden deň, do konca zápasu Trnavy s Prešovom, budú na čele tabuľky.
VIDEO: Tréner Žiliny Pavol Staňo hodnotí zápas proti Michalovciam
Tréner hostí Pavol Staňo po zápase priznal, že tri prvopolčasové góly jeho zverencov boli darčekom od Michaloviec.
„Priebeh tomuto stavu vôbec nezodpovedal. Cez prestávku padli aj ostrejšie slová a do druhého polčasu sme chceli vstúpiť lepšie.
Mali sme tam situácie, z ktorých sme mohli zatvoriť ten zápas. Dali sme potom šancu hráčom, ktorých sme chceli vidieť v hre. Striedal aj tréner domácich a tí nás zatlačili a hrali výborne.
Dostávali nás do nepríjemných situácií a po ich góloch sme znervózneli a trochu sa aj akoby začali báť o výsledok. Musíme hru v takýchto situáciách viac kontrolovať Nakoniec tam bolo veľa emócií. Bol to dobrý zápas a som šťastný, že sme zvíťazili,“ hodnotil Staňo.
Aj Adrián Kaprálik priznal, že napriek víťazstvu nebolo herne všetko úplne v poriadku. „Urobili sme si v prvom polčase pohodu, ale Michalovce ukázali, že sú kvalitní na lopte a na konci nás pritlačili.
S našimi skúsenosťami by sme si mali vedieť takýto zápas úplne v pokoji uhrať na lopte a nie sa ešte na konci trápiť,“ povedal Kaprálik, ktorý vyzdvihol aj nový trávnik na michalovskom štadióne.
„Musím povedať, že lepší trávnik som tu ešte asi nezažil, takže treba pochváliť Michalovce za ten trávnik, pretože bol fantastický. Futbal sa má hrať na tráve a nie na blate. Som rád, že Michalovce urobili krásny nový trávnik, lebo to prospieva celej lige,“ pochválil domácich.
Hlavou len proti Michalovciam
Gólový účet si v žilinskom drese otvoril Michal Faško, ktorý bol prvým strelcom hostí v dokonale efektívnom prvom polčase.
„Michalovce vstúpili veľmi dobre do zápasu, mali tam šance, pár rohov a my sme sa nevedeli dostať do zápasu. Potom nám vyšla jedna kontra a myslím, že ten prvý gól nám veľmi pomohol. Tie priestory sa potom už otvárali a nám to popadalo.
Výborný bol aj vstup do druhého polčasu, ale potom z toho bola zbytočná dráma. Domáci sa dostali do zápasu. Myslím si, že super tri body zvonku z ťažkého prostredia, ale musíme hrať lepšie.
Po štvrtom góle sme mali hrať umnejšie a nepustiť súpera do zápasu,“ priznal Faško, ktorý skóroval netradične hlavou.
„Gól hlavou som dal naposledy ešte v Banskej Bystrici a tiež Michalovciam,“ pousmial sa po zápase.
Žilinčania v doterajších štyroch zápasoch, dvoch v lige a dvoch v Konferenčnej lige dokázali streliť len dva góly a hovorilo sa o trápení v koncovke.
Po štyroch góloch v Michalovciach to už neplatí. „Je dobré, že sme ukázali, že góly dávať vieme. Určite nám to pomôže,“ dodal Faško.