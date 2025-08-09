Žilina sa posunula na čelo tabuľky, pomohol jej aj vlastný gól bývalého hráča Slovana

Niké liga - 3. kolo
Michalovce - Žilina 2:4 (0:3)
Góly: 57. Paulauskas, 76. Ramos - 15. M. Faško, 27. Bari, 44. Pauschek (vl.), 46. Kaprálik
Rozhodovali: Glova - Bednár, Roszbeck, 2738 divákov
ŽK: Bednár - Sanusi, ČK: 84. Sanusi (Žilina)
Michalovce: Lukáč – Čurma, Pauschek, Bednár, Bahi (45. Madu) – Zubairu (46. Francois) – S. Danko (62. López), Cottrell (46. Ramos), Mušák, Taylor-Hart (46. Ahl) – Paulauskas
Žilina: Belko – Kopásek (58. Sanusi), Roginič (58. Adang), Kaša, Minárik, Narimanidze – M. Faško (87. Pališčák), Káčer, Ďatko, Bari (58. Iľko) – Kaprálik (74. Prokop)
Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
MICHALOVCE. Futbalisti MFK Žilina si pripísali druhé víťazstvo v sezóne. V sobotňajšom zápase 3. kola Niké ligy triumfovali na pôde Michaloviec 4:2.
Vďaka tomu sa so siedmimi bodmi posunuli priebežne na čelo tabuľky. Po víkende sa naň môže ešte vrátiť šesťbodová Trnava, ktorá hostí v nedeľu Prešov.
Žilinčania položili základ víťazstva v prvom polčase, po ktorom viedli vďaka gólom letnej posily Michala Faška, Kristiána Bariho a vlastnému zásahu bývalého hráča Slovana Bratislava Lukáša Pauscheka 3:0.
VIDEO: Tréner Žiliny Pavol Staňo hodnotí zápas proti Michalovciam
V druhom dejstve zvýšil náskok Adrián Kaprálik, domáci dokázali už len skorigovať zásluhou Gytisa Paulauskasa a Samuela Ramosa.
V drese „šošonov“ nedohral zápas po dvoch žltých kartách v priebehu 17 minút striedajúci Ridwan Sanusi. Michalovce utrpeli prvú prehru v novom ligovom ročníku, na konte majú naďalej štyri body.
VIDEO: Tréner Michaloviec Anton Šoltis hodnotí zápas proti Žiline