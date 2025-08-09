Žilina sa posunula na čelo tabuľky, pomohol jej aj vlastný gól bývalého hráča Slovana

Futbalisti Žiliny Adrián Kaprálik a Michal Faško sa tešia z gólu v zápase proti Michalovciam.
TASR|9. aug 2025 o 20:15
Michalovce utrpeli prvú prehru v sezóne.

Niké liga - 3. kolo

Michalovce - Žilina 2:4 (0:3)

Góly: 57. Paulauskas, 76. Ramos - 15. M. Faško, 27. Bari, 44. Pauschek (vl.), 46. Kaprálik

Rozhodovali: Glova - Bednár, Roszbeck, 2738 divákov

ŽK: Bednár - Sanusi, ČK: 84. Sanusi (Žilina)

Michalovce: Lukáč – Čurma, Pauschek, Bednár, Bahi (45. Madu) – Zubairu (46. Francois) – S. Danko (62. López), Cottrell (46. Ramos), Mušák, Taylor-Hart (46. Ahl) – Paulauskas

Žilina: Belko – Kopásek (58. Sanusi), Roginič (58. Adang), Kaša, Minárik, Narimanidze – M. Faško (87. Pališčák), Káčer, Ďatko, Bari (58. Iľko) – Kaprálik (74. Prokop)

Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

MICHALOVCE. Futbalisti MFK Žilina si pripísali druhé víťazstvo v sezóne. V sobotňajšom zápase 3. kola Niké ligy triumfovali na pôde Michaloviec 4:2.

Vďaka tomu sa so siedmimi bodmi posunuli priebežne na čelo tabuľky. Po víkende sa naň môže ešte vrátiť šesťbodová Trnava, ktorá hostí v nedeľu Prešov.

Žilinčania položili základ víťazstva v prvom polčase, po ktorom viedli vďaka gólom letnej posily Michala Faška, Kristiána Bariho a vlastnému zásahu bývalého hráča Slovana Bratislava Lukáša Pauscheka 3:0.

VIDEO: Tréner Žiliny Pavol Staňo hodnotí zápas proti Michalovciam

V druhom dejstve zvýšil náskok Adrián Kaprálik, domáci dokázali už len skorigovať zásluhou Gytisa Paulauskasa a Samuela Ramosa.

V drese „šošonov“ nedohral zápas po dvoch žltých kartách v priebehu 17 minút striedajúci Ridwan Sanusi. Michalovce utrpeli prvú prehru v novom ligovom ročníku, na konte majú naďalej štyri body.

VIDEO: Tréner Michaloviec Anton Šoltis hodnotí zápas proti Žiline

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
2
2
0
0
4:0
6
V
V
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
2
1
1
0
6:3
4
V
R
3
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
2
1
1
0
4:2
4
V
R
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
2
1
1
0
1:0
4
V
R
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
3
1
1
1
6:7
4
R
P
V
6
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
2
1
0
1
2:2
3
P
V
7
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
2
0
2
0
2:2
2
R
R
8
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
1
0
1
0
1:1
1
R
9
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
2
0
1
1
2:3
1
P
R
10
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
1
0
0
1
1:3
0
P
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
2
0
0
2
2:5
0
P
P
12
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
1
0
0
1
0:3
0
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

