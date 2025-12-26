Dohodnúť sa nebolo jednoduché. Podbrezová si však poistila služby svojho kapitána

Kapitán mužstva Samuel Štefánik.
Kapitán mužstva Samuel Štefánik. (Autor: TASR)
TASR|26. dec 2025 o 13:12
Stredopoliar posilnil Podbrezovú pred začiatkom minulej sezóny.

Slovenský futbalista Samuel Štefánik sa dohodol s Podbrezovou na predĺžení spolupráce.

Tridsaťštyriročný kapitán „železiarov“ podpísal v klube zmluvu na ďalšie dva roky, účastník Niké ligy o tom informoval na sociálnej sieti.

Stredopoliar posilnil Podbrezovú pred začiatkom minulej sezóny a jeho služby si pochvaľuje aj generálny manažér klubu Miroslav Poliaček.

„Ide o nášho kapitána, ktorý pre Podbrezovú v posledných mesiacoch odviedol mimoriadne cenné služby.

Úprimne môžem povedať, že dohoda nebola jednoduchá, no som veľmi rád, že sa nám ju podarilo dotiahnuť do úspešného konca,“ uviedol Poliaček v stanovisku.

Štefánik už predtým krátko pôsobil v Podbrezovej (2019-2020) a zahral si aj za Trenčín, Nijmegen, Slovan Bratislava, Podbeskidzie Bielsko-Biala, Termalicu Nieciecza i Trnavu.

So Spartakom získal Slovenský pohár, dvakrát si v minulosti obliekol aj dres reprezentačného A-tímu.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
18
12
3
3
38:26
39
V
P
P
V
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
18
11
5
2
34:13
38
V
V
V
R
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
18
11
2
5
34:18
35
V
P
V
V
V
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
18
10
4
4
42:25
34
P
P
P
V
V
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
18
7
4
7
28:30
25
V
P
P
V
P
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
18
7
3
8
28:28
24
P
V
P
V
P
7
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
18
5
5
8
20:26
20
R
V
V
R
P
8
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
18
4
8
6
19:25
20
P
R
V
R
V
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
18
5
4
9
20:29
19
P
R
P
V
P
10
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
18
5
3
10
14:31
18
R
R
P
P
V
11
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
18
4
2
12
24:38
14
V
V
R
P
P
12
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
18
2
7
9
15:27
13
P
R
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

