Dohodnúť sa nebolo jednoduché. Podbrezová si však poistila služby svojho kapitána

Slovenský futbalista Samuel Štefánik sa dohodol s Podbrezovou na predĺžení spolupráce.
Tridsaťštyriročný kapitán „železiarov“ podpísal v klube zmluvu na ďalšie dva roky, účastník Niké ligy o tom informoval na sociálnej sieti.
Stredopoliar posilnil Podbrezovú pred začiatkom minulej sezóny a jeho služby si pochvaľuje aj generálny manažér klubu Miroslav Poliaček.
„Ide o nášho kapitána, ktorý pre Podbrezovú v posledných mesiacoch odviedol mimoriadne cenné služby.
Úprimne môžem povedať, že dohoda nebola jednoduchá, no som veľmi rád, že sa nám ju podarilo dotiahnuť do úspešného konca,“ uviedol Poliaček v stanovisku.
Štefánik už predtým krátko pôsobil v Podbrezovej (2019-2020) a zahral si aj za Trenčín, Nijmegen, Slovan Bratislava, Podbeskidzie Bielsko-Biala, Termalicu Nieciecza i Trnavu.
So Spartakom získal Slovenský pohár, dvakrát si v minulosti obliekol aj dres reprezentačného A-tímu.