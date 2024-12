Záverečný turnaj Ligy národov bude hostiť postupujúci z duelu Nemecka a Talianska

Víťaz bude zároveň v A-skupine európskej časti kvalifikácie na MS 2026 spolu so Slovenskom, Severným Írskom a Luxemburskom.

Nemci hostili záverečný turnaj UEFA aj tento rok, keďže sa v krajine konali majstrovstvá Európy, no do semifinále Ligy národov doposiaľ nepostúpili. Finálový turnaj je na programe od 4. do 8. júna a štvrťfinálové súboje 20. a 23. marca.