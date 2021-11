Zápas komplikuje covidová situácia. Duel Slovnaft Cupu opäť odložili

Levoča je, na základe COVID automatu, čierna. Na stretnutie by mohli nastúpiť iba kompletne zaočkované osoby. Platí to nielen pre fanúšikov, ale tiež domácich futbalistov. ViOn ako profesionálny tím má v rámci športového COVID automatu výnimku.

V čiernom okrese im stačí predzápasové testovanie s negatívnym výsledkom. V hre tak boli tri možnosti ako štvrté kolo odohrať. Čakať na zlepšenie situácie a posun v rámci COVID mapy okresu Levoča minimálne do bordovej farby.

"Nášmu súperovi sme ponúkli preplatenie všetkých nákladov na cestu plus pozápasovú večeru. Zástupcovia nášho súpera však chcú hrať doma, pred svojimi divákmi. Túto alternatívu odmietli, ako aj tú hrať v blízkosti Spišského Podhradia, povedzme v okresoch Sabinov či Prešov, ktoré sú stále bordové.

Samozrejme, ich rozhodnutiu chápeme a rešpektujeme ho. Preto riadiaci orgán súťaže zatiaľ každý týždeň zápas odkladá. Najbližší termín je stanovený na 17.11. Takto sa bude pokračovať až do momentu, kým bude okres Levoča v bordovej farbe.

Najneskôr do skončenia Fortuna ligy – do 18.12. V prípade, že dovtedy zápas v Spišskom Podhradí nebude možné odohrať, v hre je aj odloženie na jarnú časť, ale aj to, že príde ku kontumácii duelu v prospech nášho klubu, keďže boli súperovi ponúknuté na odohratie i iné alternatívy ako hrať len v domácom prostredí.

Napokon, podobne sa odohrali aj viaceré ďalšie zápasy v rámci tohto kola Slovnaft Cup-u," povedal generálny manažér ViOn-u Marek Ondrejka.