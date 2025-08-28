Zmena vo vysielaní belasých. Kde sledovať zápas Slovan Bratislava - Young Boys Bern? (TV program)

Pozrite si TV program odviet play-off Európskej ligy.

BERN. Futbalisti Slovana Bratislava majú pred sebou náročný zápas. V odvete play-off Európskej ligy vycestujú na pôdu švajčiarskeho Young Boys Bern.

Slovan vypadol do Európskej ligy po prehre v 3. predkole Ligy majstrov s Kajrat Almaty. Bern bol nasadený priamo do play-off Európskej ligy.

Ak si chce Slovan zahrať ligovú fázu Európskej ligy, na pôde švajčiarskeho tímu musí zvíťaziť. Do odvety si priniesol tesnú prehru 0:1.

Stretnutie sa začína o 20.00 h a vysielať ho bude naživo stanica TV Dajto či streamovacia platforma Voyo.

Kde sledovať Európsku ligu v TV?
V akcii bude aj český zástupca Sigma Olomouc, ktorý od 19:00 h nastúpi proti Malmö FF. Prvý zápas bude vysielať Nova Sport 5 a Voyo.

Priestor dostanú aj súboje Baník Ostrava - NK Celje (18:30), ktorý odvysiela Premier Sport 2 a PAOK - Rijeka (19:30). Odvysiela ho stanica Arena Sport 2.

Duel Young Boys Bern - ŠK Slovan Bratislava môžete sledovať aj na portáli Sportnet.sk ako textový online prenos.

