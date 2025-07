Za Atlético už hral futbalista, ktorý hovoril po slovensky. Slávne meno mu skôr priťažilo

Prvý zápas sa do histórie zapísal aj ako "Bitka o Bordeaux. Hralo sa veľmi tvrdo, rozhodca vylúčil troch hráčov. Keďže sa súboj skončil remízou 1:1, musel sa zopakovať. V druhom zápase vyhrali Brazílčania 2:1 a postúpili do semifinále. Slávny Brazílčan Leonidas ho na šampionáte označil za najlepšieho obrancu.

Do Bratislavy prišiel ako útočník, no prerobili ho tu na stredného obrancu. Siahla po ňom Slavia Praha, kde sa stal lídrom tímu a dokonca kapitánom.

Po komunistickom prevrate ho však predstavitelia novej vládnej moci obvinili z protištátnej činnosti, špionáže a podrobili tvrdých výsluchom. Daučíka internovali do pracovného tábora v Novákoch, kde mohol aspoň trénovať klub Sokol Prievidza v I. triede Nitrianskeho kraja.

Ako tínedžer pôsobil v amatérskom tíme Atlética Madrid a hosťoval v menších kluboch ako UD Salamanca či Rayo Vallecano. V roku 1960, keď mal 19 rokov, prestúpil do Realu Betis. Dôvod bol prozaický, trénerom Realu Betis sa stal jeho otec.

Daučík sa po príchode do Španielska sa stal trénerom FC Barcelona, s ktorou vyhral dva ligové tituly. Neskôr získal titul aj s Atléticom Bilbao.

Po dramatickom úteku cez rieku Moravu sa dostal cez Rakúsko a Taliansko až do Španielska. A s ním sa v novej domovine ocitol aj ďalší emigrant - Ladislav Kubala, Daučíkov švagor (vzal si jeho sestru Annu Violu), chýrny futbalista, ktorému neskôr postavili pred štadiónom FC Barcelona sochu.

Začiatkom roka 1962 sa Yanko Daučík pre sevillské noviny vyjadril: „Nepáčili sa mi niektoré detaily, ktoré som videl, tak som si zbalil kufre a vrátil sa do Španielska.“

V novembri 1961 dostal ponuku od talianskej Fiorentiny, ktorá mu sľúbila zmluvu na 5 miliónov španielskych pesiet - do konca sezóny 1961/62 a potom ešte na dve ďalšie sezóny.

Z Realu Madrid prestúpil Yanko Daučík v roku 1964 do konkurenčného Atlética Madrid. Mal však smolu - hoci podpísal zmluvu, v ligovom zápase si dres Atlética nikdy neobliekol. Nastúpil iba na dva pohárové zápasy.

Nedokázal sa natrvalo presadiť do základnej zostavy. Počas dvoch sezón odohral za Real Madrid len 20 súťažných zápasov a strelil 8 gólov.

V roku 1962 napokon prestúpil do Realu Madrid, čo bol vrchol jeho kariéry. V Reale sa však musel popasovať s veľkou konkurenciou v útoku – hviezdami ako Alfredo Di Stéfano, Ferenc Puskás, Francisco Gento či Amancio.

Pokračoval v druhej španielskej lige: v sezóne 1965/66 hral za UD Melilla, v sezóne 1966/67 za RCD Mallorca. V lete 1967 odišiel do zámoria – stal sa jedným z prvých španielskych futbalistov, ktorí pôsobili v Severnej Amerike.

Prestúpil do tímu Toronto Falcons v súťaži NPSL (predchodca neskoršej NASL), do klubu, kde sa stal trénerom - jeho otec Ferdinad. V kanadskom klube sa stretla celá rodina - okrem otca a syna Daučíkovcov aj Ladislav Kubala so synom Brankom Kubalom, Yankovým bratrancom.

V roku 1967 odohral Yanko Daučík 21 zápasov a strelil 20 gólov, čím sa stal najlepším strelcom ligy.

Po úspešnej sezóne v Severnej Amerike si v Španielsku nenašiel klub, a tak zamieril do Čile - do tímu Universidad de Chile. Pri debute ho prezentovali ako hviezdu a prilákal veľké publikum.

Jeho prvé výkony však hodnotili ako priemerné a jeho nízku aktivitu v zápasoch ospravedlňovali slabou spoluprácou so spoluhráčmi. Ďalšie zápasy však nepriniesli zlepšenie. Po šiestich zápasoch, v ktorých strelil iba jeden gól, z klubu odišiel.

