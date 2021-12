Sedel vo väzení, pracoval v tábore. Po úteku získaval tituly s Barcelonou

V roku 1935 odišiel do Prahy, kde obliekal dres miestnej Slávie. Daučík sa neskôr stal kapitánom „zošívaných“ a bol i tretím Slovákom, ktorý sa dostal do československej reprezentácie.

Veľkú stopu po sebe zanechal najmä v Španielsku, kde získaval cenné trofeje so slávnymi klubmi ako FC Barcelona či Athletic Bilbao.

ŠAHY. Do kroník svetového futbalu sa výraznou mierou zapísal Slovák, ktorý sa narodil v roku 1910 v Šahách.

Farby svojej krajiny hájil na dvoch majstrovstvách sveta, dostal i pozvánku do výberu Európy, za ktorý však pre politické udalosti nenastúpil.

Neskôr bol umiestnení do pracovného tábora v Novákoch, z ktorého sa dostal na lavičku vtedajšieho klubu Sokol NV Prievidza, ktorý hral divíziu Nitrianskeho kraja.

Úspešný kouč mal smelé ambície. V tomto období sa však k moci dostali komunisti, ktorí zasiahli i do športu.

Začínal v mládežníckych kategóriách pražskej Slávie, no počas druhej svetovej vojny sa vrátil do Slovana, kde získal dva majstrovské tituly.

„Cestou vlakom na zápas do Šurian sa 'náhodne' vytratil a neskôr sa ozval z Viedne. Jeho futbalová cesta potom viedla do Španielska, kde pôsobil ako tréner známych klubov ako FC Barcelona či Athletic Bilbao,“ ďalej uviedol Gürtler.

Úspešného kouča najskôr z Novák vozili autom na tréningy do Prievidze. Funkcionári neskôr vybavili, že Daučík mohol po tréningoch a zápasoch zostať v Prievidzi a ubytovať sa vo vile Mikuláša Schwarza.

V tomto období si skauti slávnej Barcelony všimli ďalšieho slovenského trénera Ladislava Kubalu a práve Daučíkov švagor mu pomohol s príchodom do katalánskeho veľkoklubu.

V rodnej krajine bol Daučík dlho tabu, no v Španielsku sa stával ikonou. Do vysnívanej krajiny emigroval spolu s rodinou cez Rakúsko a Taliansko.

Úspešný bol i v Európskom pohári majstrov (predchodca Ligy majstrov), kde sa so svojimi zverencami dostal až do štvrťfinále.

Ďalším jeho pôsobiskom sa stalo Athletico Madrid, s ktorým to dotiahol až do semifinále prestížnej európskej súťaže. Stopku mu vystavil konkurenčný Real, za ktorého hrávali mená ako Puskás či Di Stéfano.

Ďalšie jeho kroky sa spájali s portskými Drakmi, no neskôr sa vrátil opäť do Španielska, aby s Realom Zaragoza vyhral svoju poslednú trofej, a to Španielsky pohár.

V najvyššej španielskej súťaži trénoval tiež kluby Real Murcia, Real Betis, FC Sevilla, Elche, Espanyol Barcelona, Levante či Cádiz, v Primera Division odtrénoval presne 488 súťažných stretnutí.