Ponuky Liverpoolu boli nedostatočné. Monako predalo talentovaného mladíka do PSG

Maghnes Akliouche.
Maghnes Akliouche. (Autor: TASR/AP)
TASR|31. júl 2026 o 15:13
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Víťaz Ligy majstrov za neho zaplatil v prepočte 58,5 milióna eur.

Francúzsky futbalový klub Paríž St. Germain získal ofenzívneho stredopoliara Maghnesa Akliouchea z AS Monaco.

Víťaz Ligy majstrov za neho zaplatil v prepočte 58,5 milióna eur.

PSG sledoval nedávnu situáciu Akliouchea, ktorého mal ambíciu angažovať aj FC Liverpool, no AS Monaco odmietlo viacero ponúk. Dvadsaťštyriročný hráč doteraz pôsobil iba v tíme „kniežat".

Vo francúzskej Ligue 1 odohral v uplynulej sezóne 2025/2026 31 zápasov, v ktorých strelil 6 gólov a mal aj šesť gólových prihrávok.

Podľa francúzskych médií môže príchod Aklioucheu do PSG vyvolať dominový efekt a priblížiť prestup Bradleyho Barcolu z PSG do FC Liverpool.

Ligue 1

    Maghnes Akliouche.
    Maghnes Akliouche.
    Ponuky Liverpoolu boli nedostatočné. Monako predalo talentovaného mladíka do PSG
    dnes 15:13
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