Ponuky Liverpoolu boli nedostatočné. Monako predalo talentovaného mladíka do PSG

Francúzsky futbalový klub Paríž St. Germain získal ofenzívneho stredopoliara Maghnesa Akliouchea z AS Monaco.
Víťaz Ligy majstrov za neho zaplatil v prepočte 58,5 milióna eur.
PSG sledoval nedávnu situáciu Akliouchea, ktorého mal ambíciu angažovať aj FC Liverpool, no AS Monaco odmietlo viacero ponúk. Dvadsaťštyriročný hráč doteraz pôsobil iba v tíme „kniežat".
Vo francúzskej Ligue 1 odohral v uplynulej sezóne 2025/2026 31 zápasov, v ktorých strelil 6 gólov a mal aj šesť gólových prihrávok.
Podľa francúzskych médií môže príchod Aklioucheu do PSG vyvolať dominový efekt a priblížiť prestup Bradleyho Barcolu z PSG do FC Liverpool.