Barcelone sa na El Clasico môžu vrátiť kľúčoví hráči. Xavi: Je fantastické mať odchovancov

Tréner Kataláncov Xavi Hernandez v piatok uviedol, že na domáci ligový šláger by už mohli byť k dispozícii útočníci Robert Lewandowski a Raphinha, stredopoliari Pedri a Frenkie de Jong i obranca Jules Kounde.

BARCELONA. Do kádra futbalistov FC Barcelona sa môžu pred sobotným El Clasicom proti Realu Madrid vrátiť po zraneniach viacerí kľúčoví hráči.

Sú to hráči, s ktorými sme na tento duel prakticky nepočítali, no chcú tam byť. Všetci chcú hrať, je to veľmi dôležitý zápas.