Borussiu doviedol až do finále Ligy majstrov. Po sezóne bude viesť baskický klub

Edin Terzič. (Autor: TASR/AP)
TASR|5. máj 2026 o 13:51
Nahradil Ernesta Valverdeho, ktorý po sezóne skončí.

Novým trénerom futbalistov Athletica Bilbao sa stal Edin Terzič. Nemecko-bosniansky kouč podpísal s účastníkom španielskej La Ligy zmluvu do 30. júna 2028.

Na lavičke baskického tímu nahradil Ernesta Valverdeho, ktorý po sezóne baskický klub opustí.

Štyridsaťtriročný Terzič bol bez klubu od konca sezóny 2023/2024, keď skončil v Borussii Dortmund. Rozlúčil sa prehrou 0:2 s Realom Madrid vo finále Ligy majstrov.

S Dortmundom vyhral v roku 2021 Nemecký pohár. Pôsobil aj ako asistent Slavena Biliča vo West Hame a Besiktase.

Bilbau patrí v súčasnosti ôsma priečka v tabuľke španielskej La Ligy, pripomenula agentúra AFP.

