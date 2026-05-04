S tímom si zaistil Ligu majstrov. Tréner španielskeho klubu aj tak po sezóne odíde

Marcelino. (Autor: TASR/AP)
TASR|4. máj 2026 o 14:35
Španielsky futbalový klub FC Villarreal bude hľadať nového trénera. V pondelok potvrdil informáciu o odchode španielskeho kormidelníka Marcelina po prebiehajúcej úspešnej sezóne.

„Žltá ponorka“ si prvýkrát v histórii zabezpečila účasť v Lige majstrov v dvoch za sebou idúcich ročníkoch.

Marcelinovo druhé pôsobenie na lavičke Villarrealu sa začalo v roku 2023 a tím pod jeho vedením zažíva jednu z najlepších sezón vo svojej histórii.

Štyri kolá pred koncom aktuálneho ročníka La Ligy je na treťom mieste a smeruje k najlepšiemu výsledku za uplynulých 18 rokov.

Villarreal v pondelok uviedol, že klub a Marcelino „sa rozídu po skončení aktuálnej sezóny“, bez toho, aby vysvetlil dôvody. Zatiaľ nie je jasné, kam povedú jeho ďalšie kroky.

„Ďakujeme ti z celého srdca, 'Marce'. Ďakujeme za všetko, čo si dal tomuto klubu a jeho fanúšikom. Prajeme ti veľa úspechov v ďalších športových projektoch,“ citovala agentúra AP vyhlásenie klubu ohľadom trénera, ktorý viedol Villarreal v rekordných 298 zápasoch.

