Ďalší úder pre Real Madrid. Kariéru francúzskeho obrancu brzdia zranenia

Ferland Mendy v drese Realu Madrid. (Autor: TASR/AP)
ČTK|4. máj 2026 o 18:12
Pre francúzskeho obrancu Ferlanda Mendyho z Realu Madrid sa kvôli ďalšiemu zraneniu predčasne skončila sezóna, v ktorej odohral iba štyri ligové zápasy.

V nedeľu proti Espaňolu si tridsaťročný futbalista s reprezentačnými skúsenosťami obnovil problémy so stehenným svalom a je pravdepodobné, že po roku s ním opäť absolvujú operáciu. Klub dĺžku liečby neodhadol, podľa médií bude Mendy mimo až päť mesiacov.

Ľavý obranca je často na maródke už počas tretej sezóny. Posledný z desiatich štartov za reprezentáciu si Mendy pripísal pred dvoma rokmi. Na maródku opäť zamieril po zápase s Espaňolom, v ktorom musel striedať už po niekoľkých minútach.

„Utrpel nové zranenie šľachy pravého štvorhlavého svalu,“ oznámili v pondelok zástupcovia Realu. Španielske médiá spočítali, že Mendy má už šestnáste zranenie od príchodu do Madridu v roku 2019 z Lyonu.

Vďaka víťazstvu nad Espaňolom zatiaľ Real nepustil na ligový trón Barcelonu, tá však vedie štyri kolá pred koncom o 11 bodov a môže oslavovať už po víkendovom El Clásicu.

