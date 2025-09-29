Aby ste mohli urobiť krok vpred, musíte urobiť 2 kroky vzad, myslí si Alonso. Teraz Real čaká Kajrat

MADRID. Tréner Realu Madrid Xabi Alonso vyzval svoj tím, aby presmeroval pozornosť na Ligu majstrov. Jeho zverenci sa v utorok predstavia proti debutantovi Kajratu Almaty v Kazachstane, len pár dní po ponižujúcej prehre 2:5 s Atléticom Madrid v LaLige.
Alonso v pondelok čelil otázkam na tlačovej konferencii v Almaty – 6 441 kilometrov od Madridu, v najvýchodnejšom meste, ktoré kedy hostilo zápas Ligy majstrov.
Tréner Realu Madrid odpovedal v miestnosti plnej domácich novinárov, ktorí využili jedinečnú príležitosť hostiť rekordného pätnásťnásobného víťaza Európskeho pohára.
Sobotná prehra na Metropolitane bola prvou porážkou Realu proti mestskému rivalovi od januára 2024 a zároveň prvýkrát za 75 rokov, čo Atlético strelilo Realu päť gólov.
Poučenia z prehry v derby
Alonso vyzval hráčov, aby si z prehry zobrali ponaučenia, no zdôraznil aj dôležitosť posunu vpred.
„Myslím si, že či už pri víťazstve alebo pri prehre, ten pocit by mal trvať 24 hodín. Potom prichádza analýza,“ povedal Alonso novinárom. „Nešlo len o prístup; bola to aj rýchlosť, taktika – veci priamo zo zápasu. Analýzu sme urobili a využijeme ju.“
Real Madrid odštartoval svoju európsku kampaň domácim víťazstvom 2:1 nad Olympique Marseille pred dvoma týždňami.
Odmieta výhovorky
Alonso zdôraznil potrebu zbierať body aj vonku, bez ohľadu na súpera či miesto.
„Zápas je len ďalší zápas, nie je to výhovorka,“ povedal na margo dlhej cesty do Kazachstanu. „Nezáleží na tom, kto je súper ani kde hráme – chceme vyhrať.“
Tréner odmietol obavy z nedostatočnej komunikácie v šatni a označil svoj tím za rozpracovaný projekt.
„Niekedy, aby ste urobili krok dopredu, musíte urobiť dva kroky späť,“ povedal. „Bolí to, ale už sme v režime Ligy majstrov.“
Alonso zostáva optimistický, že jeho tím sa dokáže zotaviť.
„Nebol to náš najlepší výkon. Je to súčasť učenia sa. Bolí to, ale už rozmýšľame nad tým, čo spraviť zajtra. Nechceme stratiť body,“ dodal.
Náročný program Realu Madrid a dlhá cesta do Almaty preveria ich schopnosť prispôsobiť sa.
„Najmúdrejší je ten, kto sa najlepšie prispôsobí. Dôležité je dobre odštartovať a chceme zbierať body aj vonku.“