VIDEO: Problémy Arsenalu sa stupňujú. V boji o titul stratil body s najslabším tímom ligy

Hráči Arsenalu.
Hráči Arsenalu. (Autor: TASR/AP)
TASR|18. feb 2026 o 23:34
ShareTweet0

Arsenal viedol už o dva góly.

Premier League - predohrávka 31. kola

Wolverhampton Wanderers - Arsenal Londýn 2:2 (0:1)

Góly: 61. H. Bueno, 90.+4. Calafiori (vlastný) - 5. Saka, 56. Hincapie

Líder anglickej futbalovej Premier League Arsenal Londýn prišiel na pôde posledného tímu Premier League Wolverhamptonu o dvojgólový náskok a remizoval 2:2 (0:1) v stredajšej predohrávke 31. kola.

Na čele súťaže má tak náskok päť bodov pred Manchestrom City a na konte o zápas viac.

Arsenal po hodine hry viedol zásluhou gólov Bukaya Saku a Pedra Hincapieho a nič nenasvedčovalo prekvapeniu.

VIDEO: Vyrovnávajúci gól Wolves

Lenže za „vlkov“, ktorí sa v sezóne tešili z víťazstva iba raz, sa v 61. minúte presadil exportnou strelou spoza šestnástky Hugo Bueno a nečakané rozuzlenie duelu prišlo v štvrtej minúte nadstavenia.

Brankár David Raya sa nedohodol s obrancami a vyboxoval loptu v šestnástke rovno na Toma Elozieho.

Debutujúci hráč v súťaži zamieril medzi žrde, kde sa lopta ešte poodrážala a napokon z toho bol vlastný gól Riccarda Calafioriho.

Tabuľka Premier League

Premier League

    Hráči Arsenalu.
    Hráči Arsenalu.
    VIDEO: Problémy Arsenalu sa stupňujú. V boji o titul stratil body s najslabším tímom ligy
    st 23:34
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Anglicko»Premier League»VIDEO: Problémy Arsenalu sa stupňujú. V boji o titul stratil body s najslabším tímom ligy