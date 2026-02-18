VIDEO: Problémy Arsenalu sa stupňujú. V boji o titul stratil body s najslabším tímom ligy

Premier League - predohrávka 31. kola
Wolverhampton Wanderers - Arsenal Londýn 2:2 (0:1)
Góly: 61. H. Bueno, 90.+4. Calafiori (vlastný) - 5. Saka, 56. Hincapie
Líder anglickej futbalovej Premier League Arsenal Londýn prišiel na pôde posledného tímu Premier League Wolverhamptonu o dvojgólový náskok a remizoval 2:2 (0:1) v stredajšej predohrávke 31. kola.
Na čele súťaže má tak náskok päť bodov pred Manchestrom City a na konte o zápas viac.
Arsenal po hodine hry viedol zásluhou gólov Bukaya Saku a Pedra Hincapieho a nič nenasvedčovalo prekvapeniu.
VIDEO: Vyrovnávajúci gól Wolves
Lenže za „vlkov“, ktorí sa v sezóne tešili z víťazstva iba raz, sa v 61. minúte presadil exportnou strelou spoza šestnástky Hugo Bueno a nečakané rozuzlenie duelu prišlo v štvrtej minúte nadstavenia.
Brankár David Raya sa nedohodol s obrancami a vyboxoval loptu v šestnástke rovno na Toma Elozieho.
Debutujúci hráč v súťaži zamieril medzi žrde, kde sa lopta ešte poodrážala a napokon z toho bol vlastný gól Riccarda Calafioriho.