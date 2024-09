Dal na Pekaríkovu radu. Je to krásne mesto, povedal mi. Tréner sa na neho môže spoľahnúť

Pekarík by sa mal najnovšie vrátiť na slovenské trávniky, a to do materskej Žiliny, ktorá na predaji tejto dvojici obrancov zarobila dohromady viac ako dva milióny eur.

Podľa nemeckých zdrojov je súčasťou hosťovania Denisa Vavra vo Wolfsburgu aj neskoršia kúpna opcia vo výške dvoch miliónov eur, ktoré by putovali do Kodane.

Samotný Slovák by si vraj vedel predstaviť zotrvanie v Nemecku: „Ak to bude možné, ja s tým súhlasím. Bolo by to fajn.”