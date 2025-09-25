Dôležité rozhodnutie francúzskeho futbalistu. V Londýne podpísal dlhodobú zmluvu

LONDÝN. Francúzsky futbalový reprezentant William Saliba súhlasil s predĺžením zmluvy s londýnskym Arsenalom.
Dvadsaťštyriročný stopér má podpísať kontrakt do roku 2030, informovala agentúra DPA.
Saliba sa predtým upísal „kanonierom“ do roku 2027, v júli 2019 sa sťahoval na sever Londýna z francúzskeho St. Etienne.
Za francúzsku reprezentáciu odohral doposiaľ 28 zápasov, debutoval v marci 2022.
Arsenal sa momentálne nachádza na 2. mieste anglickej Premier League so stratou piatich bodov na Liverpool.