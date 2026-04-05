Fantastický návrat do zápasu postup nepriniesol. West Ham padol v rozstrele

Momentka zo zápasu West Ham - Leeds United vo štvrťfinále FA Cupu. (Autor: TASR/PA via AP)
Sportnet, ČTK|5. apr 2026 o 20:50
West Ham vyrovnal dvomi gólmi v nadstavenom čase.

FA Cup - štvrťfinále

West Ham United - Leeds United 2:2 pp (2:2, 0:1), 2:4 v rozstrele z 11 m

Góly: 90.+3 Fernandes, 90.+6 Disasi - 26. Tanaka, 75. Calvert-Lewin

Futbalisti Leedsu United skompletizovali kvarteto semifinalistov anglického FA Cupu.

V nedeľnom štvrťfinále vyhrali na ihrisku West Hamu United 4:2 v jedenástkovom rozstrele, keď sa v riadnom čase i po predĺžení skončil zápas nerozhodne 2:2.

West Ham si extra čas vynútil dvoma gólmi v nadstavení druhého polčasu.

Už v sobotu si postup medzi elitné kvarteto zabezpečili Manchester City, Chelsea a druholigový Southampton.

