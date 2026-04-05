Fantastický návrat do zápasu postup nepriniesol. West Ham padol v rozstrele

FA Cup - štvrťfinále
West Ham United - Leeds United 2:2 pp (2:2, 0:1), 2:4 v rozstrele z 11 m
Góly: 90.+3 Fernandes, 90.+6 Disasi - 26. Tanaka, 75. Calvert-Lewin
Futbalisti Leedsu United skompletizovali kvarteto semifinalistov anglického FA Cupu.
V nedeľnom štvrťfinále vyhrali na ihrisku West Hamu United 4:2 v jedenástkovom rozstrele, keď sa v riadnom čase i po predĺžení skončil zápas nerozhodne 2:2.
West Ham si extra čas vynútil dvoma gólmi v nadstavení druhého polčasu.
Už v sobotu si postup medzi elitné kvarteto zabezpečili Manchester City, Chelsea a druholigový Southampton.