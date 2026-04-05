Arsenal vypadol s druholigistom a zažil ďalšie sklamanie. Arteta: Sú aj oveľa ťažšie situácie

Futbalisti anglického druholigového Southamptonu spôsobili obrovské prekvapenie, keď v sobotnom štvrťfinále FA Cupu zdolali lídra tabuľky Premier League Arsenal 2:1.
„Kanonieri“ tak v priebehu dvoch týždňov prišli o ďalšiu šancu získať trofej a tréner Mikel Arteta hovoril o náročnom období.
Do semifinále postúpil aj Manchester City, keď sa Erling Haaland svojím dvanástym hetrikom za klub podieľal na víťazstve 4:0 nad Liverpoolom. Povedal, že už bolo načase.
Arsenal, ktorý krátko pred reprezentačnou prestávkou podľahol vo finále Ligového pohára City 0:2, inkasoval v 85. minúte a prehral na ihrisku siedmeho tímu priebežnej tabuľky Championship.
Sny o zisku štyroch veľkých trofejí v tejto sezóne sa rozplynuli, ale v hre zostávajú anglická liga a Liga majstrov. Po góle Rossa Stewarta z 35. minúty Arteta reagoval nasadením Viktora Gyökeresa, ktorý vyrovnal v 68. minúte.
„Svätci“ však boli nebezpeční v protiútokoch a Shea Charles rozhodol presnou strelou z pokutového územia.
VIDEO: Zostrih zápasu Southampton - Arsenal
Sme veľmi sklamaní
„Poraziť možno najlepší tím Európy v tejto chvíli je neuveriteľný pocit,“ povedal Stewart podľa agentúry AP.
„Kanonierom“ sa navyše zranil obranca Gabriel Magalhaes. „Sme veľmi sklamaní zo spôsobu, akým sme prišli o možnosť vrátiť sa do Wembley.
Myslím si, že sme opäť mali veľa úsekov, v ktorých sme dominovali, vytvárali si šance a situácie, ale nedokázali sme ich dostatočne využiť.
A keď bránite v pokutovom území a v jeho okolí takýmto spôsobom, dostávate sa do veľmi ťažkej pozície. Súper to využil, a preto sme vypadli,“ citoval Artetu web Arsenalu.
Sú aj oveľa ťažšie situácie
Španielsky kormidelník si uvedomuje, že toto obdobie sezóny je kľúčové a jeho zverenci potrebujú nadviazať na výkony, ktoré ich dostali do pozície bojovať o vrchol na viacerých frontoch.
„Milujem svojich hráčov. To, čo dokázali za deväť mesiacov, ako dávajú do toho svoje telá – niektorí z nich tu ani nemuseli byť. Budem ich brániť viac než kedykoľvek predtým.
Ak má niekto niesť zodpovednosť, som to ja. Pred sebou máme najkrajšie obdobie sezóny a teraz je ten moment.
Počas sezóny vždy prídu určité momenty, zvyčajne dva alebo tri. Toto je prvý, keď čelíme istej miere ťažkostí.
Hovoríme o ťažkostiach, keď sme vo štvrťfinále Ligy majstrov a bojujeme o titul v lige. Je to náročné obdobie, ale verím, že len toto.
Sú aj oveľa ťažšie situácie. Treba sa postaviť, prevziať zodpovednosť a podávať výkony tak, ako sme to robili celú sezónu,“ dodal Arteta.
Haaland zostrelil Liverpool hetrikom
Naopak, druhú a tretiu trofej môže získať Manchester City, ktorý postúpil do semifinále FA Cupu ôsmu sezónu za sebou a v PL stráca na Arsenal 9 bodov so zápasom k dobru, pričom raz sa ešte stretne aj s lídrom tabuľky.
Pri víťazstve 4:0 nad Liverpoolom sa svojím dvanástym hetrikom v drese „Citizens“ blysol Haaland. Tri góly strelil v rozmedzí 39. a 57. minúty, prvý z penalty.
VIDEO: Zostrih zápasu Manchester City - Liverpool
„Áno, úžasné. Úprimne, v prvom polčase sme mali trochu problémy. Ale približne po 30 minútach sme sa rozbehli, išli sme ďalej a ďalej a nakoniec je z toho skvelý domáci zápas.
Ďalšia cesta do Wembley je pre nás skvelá a dôležitá. Už je to nejaký čas, čo som dal hetrik za City, takže myslím, že už bolo načase, aby som to zopakoval. Ďalší hetrik je vždy príjemný a výnimočný. Som veľmi šťastný.
Už som hral finále FA Cupu a teraz ideme opäť do Wembley. Tento klub musí vyhrávať trofeje na tej najvyššej úrovni,“ povedal nórsky kanonier podľa klubového webu.
Tréner Slot neskrýval sklamanie
Okrem Haalanda skóroval za domácich aj Antoine Semenyo, zatiaľ čo na opačnej strane nepremenil pokutový kop za stavu 4:0 Mohamed Salah.
Zverenci Pepa Guardiolu zaznamenali osemnáste víťazstvo v súťaži na domácej pôde za sebou, čím stanovili nový rekord. Liverpool naopak neprežíva ideálnu sezónu a pripísal si druhú prehru za sebou.
„Bojovnosť nebola dostatočná, mentalita nebola dostatočná. Je to ťažké obdobie, ale musíme držať spolu,“ citovala agentúra AP maďarského stredopoliara Liverpoolu Dominika Szoboszlaia.
Sklamanie neskrýval ani holandský kormidelník „The Reds“ Arne Slot: „Nemyslím si, že sa ma musíte pýtať na výsledok, pretože ten hovorí sám za seba. Je to neuveriteľné sklamanie.
Prehra sama o sebe je sklamaním, ale prehrať 0:4 vo štvrťfinále FA Cupu proti tímu, proti ktorému Liverpool odohral toľko skvelých zápasov, je, samozrejme, veľké sklamanie.
Tých 20 minút, počas ktorých sme inkasovali štyri góly, nebolo na úrovni, akú od seba očakávame.“
Do semifinále postúpila aj londýnska Chelsea, keď treťoligovému Port Vale uštedrila debakel 7:0.
Posledný semifinalista vzíde z nedeľného duelu medzi West Hamom a Leedsom.