Duel s Dúbravkom mal nepríjemnú dohru. Týchto ľudí nikdy nepotrestajú, hovorí hráč Chelsea

Momentka zo zápasu Chelsea - Burnley.
Momentka zo zápasu Chelsea - Burnley. (Autor: TASR/PA via AP)
TASR|22. feb 2026 o 15:46
Fofana a Mejbri čelili rasistickým urážkam fanúšikov.

Po sobotňajšom zápase anglickej Premier League čelili futbalista Chelsea Wesley Fofana a hráč Burnley Hannibal Mejbri rasistickým urážkam fanúšikov na sociálnych sieťach.

Obaja hráči zdieľali súkromné správy z Instagramu, ktoré mali rasistický podtón. „Rok 2026, stále je to rovnaká vec, nič sa nezmenilo. Týchto ľudí nikdy nepotrestajú. Robíte veľké kampane proti rasizmu, ale v skutočnosti nik nerobí nič,“ citovala agentúra AP Fofanu.

V podobnom duchu sa vyjadril aj Mejbri, spoluhráč slovenského brankára Martina Dúbravku. „Aj v roku 2026 sú tu stále ľudia tohto typu. Prosím, vzdelávajte seba a svoje deti.“

Chelsea a Burnley odsúdili vo svojich oficiálnych stanoviskách prejavy rasizmu voči svojim hráčom. Nejde o ojedinelý incident v uplynulých dňoch, Európska futbalová únia (UEFA) začala vyšetrovať incident zo zápasu Ligy majstrov medzi Benficou Lisabon a Realom Madrid, v ktorom Vinicius Junior obvinil Gianlucu Prestianniho z rasistického správania.

