Wengerov nápad zmeniť definíciu ofsajdu ožíva. Milimetre by už nerozhodovali

BRATISLAVA. Rada Medzinárodnej futbalovej asociácie (IFAB), ktorá určuje pravidlá futbalu, oživuje myšlienku nového uplatnenia ofsajdu.
V prípade, že by nápad prešiel, medzi útočníkom a obrancom by musel byť priestor, aby sa po novom útočiaci hráč ocitol v postavení mimo hry.
Ako referuje web španielskeho denníka AS, takéto pravidlo by vyžadovalo, aby medzi útočníkom a obrancom bolo pri ofsajde celé telo útočníka pred obrancom, nie len časť tela.
Cieľom je znížiť počet sporných situácií, keď je ofsajd rozhodovaný na základe veľmi malých rozdielov, ktoré sú pre ľudské oko takmer nepostrehnuteľné.
Táto myšlienka vznikla ako súčasť revolučného návrhu Arsena Wengera, riaditeľa pre globálny futbalový rozvoj v Medzinárodnej futbalovej federácii (FIFA) a bývalého úspešného trénera Arsenalu Londýn.
Wenger navrhol, že ofsajd by mal byť uznaný len vtedy, keď je celé telo útočníka pred obrancom, čo by umožnilo využitie technológií, ako sú lopty s čipmi a kamerové systémy na presné určenie pozície hráčov.
Nová aplikácia ofsajdu by mala za cieľ zvýšiť počet gólov a eliminovať milimetrové spory, no futbalová komunita ju zatiaľ plne nepodporuje, pretože by zásadne menila spôsob obrany a taktiku zápasov.
V prípade schválenia by nasledovalo testovanie v menších súťažiach a turnajoch. Najväčšie obavy vyvolávajú blížiace sa majstrovstvá sveta, ktoré by sa teoreticky mohli hrať podľa nového pravidla, čo by prinieslo veľkú neistotu a zmeny v priebehu najprestížnejšieho futbalového podujatia.