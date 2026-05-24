Trpká príchuť víťazstva. Lobotka sa zranil v poslednom zápase Neapola v sezóne

Futbalisti Neapolu oslavujú gól proti Udinese. (Autor: TASR)
TASR|24. máj 2026 o 20:21
Slovenský stredopoliar musel striedať už v prvom polčase.

Futbalisti SSC Neapol zakončili sezónu v talianskej Serie A víťazne. V záverečnom 38. kole zdolali Udinese 1:0 a poistili si druhé miesto v tabuľke.

O výhre rozhodol v prvom polčase svojím 13. gólom v sezóne Rasmus Höjlund.

Slovenský reprezentant Stanislav Lobotka zápas nedohral, v 37. minúte musel pre zranenie striedať. Udinese zakončí sezónu na desiatej priečke.

V ďalšom zápase Parma zdolala Sassuolo 1:0. O troch bodoch pre domácich rozhodol v 80. minúte Mateo Pellegrino.

Parma sa dostala v tabuľke na 12. miesto, ale FC Turín ešte čaká sezónna derniéra. Sassuolo definitívne obsadí 11. priečku.

Serie A - 38. kolo

SSC Neapol - Udinese Calcio 1:0 (1:0)

Gól: 24. Höjlund, ČK: 64. Kabasele (Udinese)

/S. Lobotka (Neapol) hral do 37. minúty/

Parma Calcio - Sassuolo Calcio 1:0 (0:0)

Gól: 80. Pellegrino

