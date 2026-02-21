Juventus po takmer roku prehral na domácom ihrisku. Súper sa vďaka tomu na neho dotiahol

Momentka zo zápasu Juventus - Como.
Momentka zo zápasu Juventus - Como. (Autor: TASR/dpa via AP)
21. feb 2026 o 18:11
Hráči „starej dámy“ navyše prehrali utorkový duel Ligy majstrov na ihrisku Galatasarayu Istanbul 2:5.

Futbalisti Juventusu Turín nedokázali vyhrať v treťom dueli talianskej Serie A za sebou. V sobotu doma privítali v rámci 26. kola Como, ktorému podľahli 0:2. Na domácom ihrisku prehrali prvýkrát od vlaňajšieho marca.

Mužstvo trénera Cesca Fabregasa sa vďaka gólom Mergima Vojvodu a Mexencea Caquereta dostalo na rozdiel bodu od piateho Juventusu. 

Hráči „starej dámy“ navyše prehrali utorkový duel Ligy majstrov na ihrisku Galatasarayu Istanbul 2:5, počas minulého víkendu podľahli v lige Interu a predtým vypadli aj v štvrťfinále Talianskeho pohára. Z víťazstva sa tešili naposledy ešte 1. februára na ihrisku Parmy.

Serie A - 26. kolo:

Juventus Turín - AC Como 0:2 (0:1)

Góly: 11. Vojvoda, 61. Caqueret

Tabuľka Serie A

Serie A

