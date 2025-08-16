Náročný debut Dúbravku. Tottenham sa na úvod sezóny s nováčikom nemaznal

LONDÝN. Futbalisti Tottenhamu vstúpili do novej sezóny Premier League víťazne. V domácom zápase 1. kola zdolali nováčika z Burnley hladko 3:0.
V bráni hostí debutoval slovenský brankár Martin Dúbravka, ktorý inkasoval už po desiatich minútach po góle Richardlisona.
Ten istý hráč sa následne v 60. minúte presadil aj druhýkrát po krásnom nechytateľnom akrobatickom zakončení. Na konečných 3:0 uzavrel v 66. minúte Brennan Johnson.
VIDEO: Druhý gól Rircharlisona v zápase s Burnley
Svoj návrat do Premier League po deviatich rokoch oslávil AFC Sunderland hladkým triumfom nad West Hamom United 3:0. Všetky góly duelu padli po prestávke.
Hráči Aston Villy a Newcastlu United sa rozišli po bezgólovej remíze. „Straky“ nedokázali na pôde súpera skórovať, hoci od 66. minúty hrali presilovku po vylúčení obrancu Ezriho Konsu.
Manchester City na úvod sezóny podal suverénny výkon na ihrisku Wolverhamptonu. Zvíťazil 4:0, keď sieť rozvlnili štyria rôzni zverenci trénera Pepa Guardiolu.
Premier League - 1. kolo (sobota):
Tottenham Hotspur - FC Burnley 3:0 (1:0)
Góly: 10. a 60. Richarlison, 66. Johnson
/M. Dúbravka (Burnley) odchytal celý duel/
AFC Sunderland - West Ham United 3:0 (0:0)
Góly: 61. Mayenda, 73. Ballard, 90.+2. Isidor
Brighton & Hove Albion - FC Fulham 1:1 (0:0)
Góly: 55. O'Riley (z 11 m) - 90.+6. Rodrigo Muniz
Aston Villa - Newcastle United 0:0
ČK: 66. Konsa (Aston Villa)
Wolverhampton Wanderers - Manchester City 0:4 (0:2)
Góly: 34. Haaland, 37. Reijnders, 61. Haaland, 81. Cherki