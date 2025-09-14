Monaco pokračuje vo víťaznej sérii. Pomohla mu červená karta Auxerre

PARÍŽ. Futbalisti AS Monaco zvíťazili v sobotňajšom stretnutí 4. kola Ligue 1 na ihrisku AJ Auxerre 2:1.
Víťazný gól dal v 89. minúte striedajúci francúzsky útočník George Ilenikhena.
Monačania dosiahli na tretí triumf v sezóne, Auxerre zapísalo tretiu prehru v sérii.
Hráči OGC Nice zdolali FC Nantes 1:0. Pripísali si tak druhé víťazstvo v novej sezóne najvyššej francúzskej súťaže.
Ligue 1 - 4. kolo:
AJ Auxerre - AS Monaco 1:2 (0:1)
Góly: 73. Salisu (vlastný) - 45.+2. Minamino, 89. Ilenikhena
ČK: 68. Casimir (Auxerre) po 2. ŽK
OGC Nice - FC Nantes 1:0 (0:0)
Gól: 56. Boga