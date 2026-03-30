Nový Zéland oslavuje historické víťazstvo. Prvýkrát zdolal tím z Južnej Ameriky

Futbalisti Kapverd zvíťazili v pondelkovom prípravnom zápase nad Fínskom po jedenástkovom rozstrele 4:2.
V riadnom hracom čase sa stretnutie turnaja FIFA Series skončilo 1:1.
V druhom zápase si domáci Nový Zéland poradil s Čile, ktoré hralo od 27. minúty bez vylúčeného Daria Osoria, hladko 4:1 a zaznamenal prvé víťazstvo nad súperom z Južnej Ameriky v histórii.
Prípravné zápasy - sumáre:
Kapverdy - Fínsko 1:1 (0:1), 4:2 v rozstrele
Góly: 67. Pires - 45.+4 Skytta
Nový Zéland - Čile 4:1 (2:0)
Góly: 31. Barbarouses, 40. Just, 60. Randall, 71. Waine - 83. Tapia, ČK: 27. Osorio (Čile)