Nový Zéland oslavuje historické víťazstvo. Prvýkrát zdolal tím z Južnej Ameriky

Elijah Just (vľavo) z Nového Zélandu a Guillermo Maripan z Čile (Autor: TASR/AP)
TASR|30. mar 2026 o 12:48
Novozélanďania nastrieľali štyri góly.

Futbalisti Kapverd zvíťazili v pondelkovom prípravnom zápase nad Fínskom po jedenástkovom rozstrele 4:2.

V riadnom hracom čase sa stretnutie turnaja FIFA Series skončilo 1:1.

V druhom zápase si domáci Nový Zéland poradil s Čile, ktoré hralo od 27. minúty bez vylúčeného Daria Osoria, hladko 4:1 a zaznamenal prvé víťazstvo nad súperom z Južnej Ameriky v histórii.

Prípravné zápasy - sumáre:

Kapverdy - Fínsko 1:1 (0:1), 4:2 v rozstrele

Góly: 67. Pires - 45.+4 Skytta

Nový Zéland - Čile 4:1 (2:0)

Góly: 31. Barbarouses, 40. Just, 60. Randall, 71. Waine - 83. Tapia, ČK: 27. Osorio (Čile)

