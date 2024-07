Hráč Mladej Boleslavi sa blysol hetrikom, Plzni stačil jediný gól

PRAHA. Futbalisti Slovana Liberec remizovali v nedeľnom dueli 2. kola českej ligy so Sigmou Olomouc 1:1. Oba tímy majú v tabuľke po štyri body.

/Ľ. Tupta do 66. min, L. Letenay (obaja Liberec) od 58. min a ŽK/

FK Mladá Boleslav - 1. FC Slovácko 3:0 (2:0)

Góly: 10., 45.+1 a 46. Mareček

/P. Blahút (Slovácko) do 79. min/

Baník Ostrava - FK Jablonec 1:0 (0:0)

Gól: 53. Ewerton

/M. Rusnák do 66. min, T. Rigo do 46. min, E. Prekop od 46. min - D. Hollý do 58. min/

Viktoria Plzeň - Hradec Králové 1:0 (0:0)

Gól: 56. Šulc

/E. Jirka od 83. min - S. Dancák celý zápas, L. Čmelík do 60. min/