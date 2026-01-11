Vavro sa prizeral veľkému debaklu. Bayern ponížil Wolfsburg ôsmimi gólmi

Hráči Bayernu oslavujú gól
Hráči Bayernu oslavujú gól (Autor: TASR/dpa via AP)
TASR|11. jan 2026 o 19:44
Slovák nastúpil v posledných minútach.

Futbalisti Bayernu Mníchov vstúpili do roka 2026 vysokou výhrou 8:1 nad Wolfsburgom v 16. kole Bundesligy.

Suverénny líder súťaže má na čele náskok 11 bodov na Borussiu Dortmund. Slovenský obranca Wolfsburgu Denis Vavro nastúpil v 86. minúte.

Wolfsburg dokázal v prvom polčase síce vyrovnať na 1:1, no do prestávky ešte raz inkasoval. V druhom polčase ukázal Bayern svoju silu a presadil sa päťkrát.

Svoj tretí dvojgólový zápas v sezóne zažil Michael Olise a presadil sa aj Harry Kane, s 20 gólmi suverénne najlepší strelec súťaže.

Borussia Mönchengladbach zvíťazili nad Augsburgom 4:0. Domáci hráči vyhrávali už po polčase rozdielom triedy a po zmene strán pridal svoj druhý gól v zápase Haris Tabakovič. Pre Borussiu to bol v aktuálnej sezóne druhý domáci triumf v súťaži.

Bundesliga - 16. kolo:

Bayern Mníchov - VfL Wolfsburg 8:1 (2:1)

Góly: 50. a 76. Olise, 5. Fischer (vlastný), 30. Diaz, 53. Jenz (vlastný), 68. Guerreiro, 69. Kane, 88. Goretzka - 13. Pejčinovič

/D. Vavro (Wolfsburg) nastúpil v 86. minúte/

Borussia Mönchengladbach - FC Augsburg 4:0 (3:0)

Góly: 36. a 61. Tabakovič, 8. Scally, 20. Diks (z 11 m)

Tabuľka Bundesligy

Bundesliga

