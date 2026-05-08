Gény sa nezaprú. Bayern má na lane mladšieho brata hviezdy PSG

Chviča Kvaracchelija
Chviča Kvaracchelija
TASR|8. máj 2026 o 15:46
V súčasnosti si oblieka dres Dinama Tbilisi.

Brat gruzínskeho futbalistu Chviču Kvaraccheliju je v týchto dňoch na skúške v nemeckom Bayerne Mníchov.

Šestnásťročný Tornike hráva rovnako ako jeho o deväť rokov starší súrodenec na poste krídelníka, v súčasnosti si oblieka dres Dinama Tbilisi.

Chviča Kvaracchelija je hviezdou PSG.

„Môžeme potvrdiť jeho prítomnosť a to, že s nami trénuje. Je talentovaný, ale povedať o ňom, že je tak dobrý ako jeho brat, by bolo asi priveľa. Uvidíme, počkáme si ako to celé dopadne,“ cituje agentúra DPA športového riaditeľa Bayernu Christopha Freunda.

V prípade dohody by sa Tornike Kvaracchelija zapojil do niektorého z mládežníckych tímov „Bavorov“.

