Gény sa nezaprú. Bayern má na lane mladšieho brata hviezdy PSG

Brat gruzínskeho futbalistu Chviču Kvaraccheliju je v týchto dňoch na skúške v nemeckom Bayerne Mníchov.
Šestnásťročný Tornike hráva rovnako ako jeho o deväť rokov starší súrodenec na poste krídelníka, v súčasnosti si oblieka dres Dinama Tbilisi.
Chviča Kvaracchelija je hviezdou PSG.
„Môžeme potvrdiť jeho prítomnosť a to, že s nami trénuje. Je talentovaný, ale povedať o ňom, že je tak dobrý ako jeho brat, by bolo asi priveľa. Uvidíme, počkáme si ako to celé dopadne,“ cituje agentúra DPA športového riaditeľa Bayernu Christopha Freunda.
V prípade dohody by sa Tornike Kvaracchelija zapojil do niektorého z mládežníckych tímov „Bavorov“.