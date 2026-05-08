Strata pre Bayern. Davies sa zranil a v prebiehajúcej sezóne už nenastúpi

Alphonso Davies (vpravo) (Autor: TASR/AP)
TASR|8. máj 2026 o 16:12
Zranil si zadný stehenný sval.

Kapitán kanadskej futbalovej reprezentácie Alphonso Davies utrpel zranenie zadného stehenného svalu, ktoré ho vyradí z hry na niekoľko týždňov. Obrancovi Bayernu Mníchov by to mohlo narušiť prípravu na nadchádzajúci svetový šampionát.

Dvadsaťpäťročný Davies sa zranil v stredajšom odvetnom dueli semifinále Ligy majstrov proti Parížu St. Germain (1:1).

Podľa agentúry AFP je nepravdepodobné, že by ľavý krajný obranca ešte nastúpil v tejto sezóne za Bayern, navyše ho čakajú preteky s časom, aby sa stihol zotaviť do štartu majstrovstiev sveta.

Kanada sa ako spoluorganizátor šampionátu predstaví v B-skupine, kde svoj úvodný zápas odohrá 12. júna v Toronte proti Bosne a Hercegovine. Následne ju čakajú ešte súboje s Katarom a Švajčiarskom.

Davies sa v uplynulom období boril s viacerými zdravotnými problémami. Po tom, čo si roztrhol predný skrížený väz v kolene, pauzoval osem mesiacov. Po návrate na trávniky ho zabrzdila séria svalových zranení.

