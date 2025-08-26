Kajrat dokonal svoju rozprávkovú jazdu. Postup do Ligy majstrov si vybojoval aj klub z Cypru

Futbalisti Kajratu Almaty oslavujú postup do ligovej fázy Ligy majstrov po vyradení Celticu Glasgow.
Fotogaléria (25)
Futbalisti Kajratu Almaty oslavujú postup do ligovej fázy Ligy majstrov po vyradení Celticu Glasgow. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|26. aug 2025 o 21:29 (aktualizované 26. aug 2025 o 23:06)
Škótsky tím vyradil podobne ako Slovan po penaltovom rozstrele.

BRATISLAVA. Futbalisti Kajratu Almaty si premiérovo zahrajú v hlavnej fáze Ligy majstrov.

Kazašský šampión vyradil v play off Celtic Glasgow, keď po remíze 0:0 v prvom dueli v Škótsku hral po riadnom čase a predĺžení bez gólov aj v utorkovej domácej odvete a následne uspel v jedenástkovom rozstrele 3:2.

Domáci brankár Temirlan Anarbekov zlikvidoval v rozstrele tri pokusy hostí.

VIDEO: Radosť futbalistov Kajratu Almaty z postupu

Oba tímy spálili v zápase niekoľko šancí, väčšie mal však Celtic. Daizen Maeda išiel v 86. minúte sám na bránu a v predĺžení neprekonal Anarbekova zo siedmich metrov ani Benjamin Nygren.

VIDEO: Veľká šanca Celticu

V rozstrele premenil rozhodujúci pokus vo štvrtej sérii Jegor Sorokin, na opačnej strane zlyhal smoliar Maeda.

Fotogaléria zo zápasu FK Kajrat Almaty - Celtic Glasgow (Liga majstrov - odveta play-off)
Hráč Celticu Glasgow Liam Scales (vpredu) kontroluje loptu v odvetnom zápase play off futbalovej Ligy majstrov Kajrat Almaty - Celtic Glasgow.
Fanúšikovia Celticu Glasgow pred odvetným zápasom play off futbalovej Ligy majstrov Kajrat Almaty - Celtic Glasgow.
Futbalisti Kajratu Almaty pred odvetným zápasom play off futbalovej Ligy majstrov Kajrat Almaty - Celtic Glasgow.
Futbalisti Celticu a Kajratu pred odvetným zápasom play off futbalovej Ligy majstrov Kajrat Almaty - Celtic Glasgow.
25 fotografií
Domáci fanúšikovia počas odvetného zápasu play off futbalovej Ligy majstrov Kajrat Almaty - Celtic Glasgow.Fanúšikovia Celticu počas predĺženia v odvetnom zápase play off futbalovej Ligy majstrov Kajrat Almaty - Celtic Glasgow.Brankár Temirlan Anarbekov z Kajratu Almaty sa pripravuje na penalty v odvetnom zápase play off futbalovej Ligy majstrov Kajrat Almaty - Celtic Glasgow.Futbalista Kajratu Ofri Arad počas penaltového rozstrelu v odvetnom zápase play off futbalovej Ligy majstrov Kajrat Almaty - Celtic Glasgow.Futbalista Celticu Luke McCowan počas penaltového rozstrelu v odvetnom zápase play off futbalovej Ligy majstrov Kajrat Almaty - Celtic Glasgow.Futbalisti Kajratu Almaty oslavujú postup do ligovej fázy Ligy majstrov po vyradení Celticu Glasgow.Futbalisti Kajratu Almaty oslavujú postup do ligovej fázy Ligy majstrov po vyradení Celticu Glasgow.Futbalisti Kajratu Almaty oslavujú postup do ligovej fázy Ligy majstrov po vyradení Celticu Glasgow.Brankár Kajratu Temirlan Anarbekov bozkáva zem po postupe cez Celtic Glasgow.Fanúšikovia Kajratu Almaty reagujú počas penaltového rozstrelu v odvetnom zápase play off futbalovej Ligy majstrov Kajrat Almaty - Celtic Glasgow.Radosť futbalistov Kajratu Almaty po postupe cez Celtic Glasgow.Radosť futbalistov Kajratu Almaty po postupe cez Celtic Glasgow.

Kajrat tak zvládol druhý jedenástkový rozstrel za sebou, predtým v 3. predkole LM vyradil bratislavský Slovan (1:0 doma, 0:1 pp a 4:3 na strely z 11 m vonku).

Celticu sa nepodarilo pridať štvrtú účasť v hlavnej časti LM za sebou.

Prvýkrát sa do hlavnej fázy dostal aj FK Bodö/Glimt. Nórsky šampión urobil rozhodujúci krok už pred týždňom, keď deklasoval v domácom prostredí Sturm Graz 5:0.

V utorkovom odvetnom súboji, ktorý sa hral v rakúskom Klagenfurte, mu stačila na potvrdenie postupu aj tesná prehra 1:2.

V ligovej fáze bude účinkovať aj cyperský Pafos, ktorý po víťazstve 2:1 na ihrisku európskeho šampióna z roku 1991 Crvenej zvezdy Belehrad dokázal v Limassole uhrať remízu 1:1.

Vyrovnávajúci gól, ktorý znamenal postup, strelil v 90. minúte Brazílčan Jaja.

Liga majstrov - odvety play-off:

FC Pafos - Crvena zvezda Belehrad 1:1 (0:0)

Góly: 90. Jaja - 60. Ivanič

/prvý zápas: 2:1, postúpil Pafos/

Sturm Graz - FK Bodö/Glimt 2:1 (1:1)

Góly: 30. Jatta, 73. Oermann - 15. Jörgensen

/prvý zápas: 0:5, postúpil FK Bodö/Glimt/

Kajrat Almaty - Celtic Glasgow 0:0 pp, 3:2 na strely z 11 m

Rozstrel: Idah nedal, Gromyko nedal, McCowan nedal, Martynovič 1:0, Engels 1:1, Arad 2:1, McGregor 2:2, Sorokin 3:2, Maeda nedal

/prvý zápas: 0:0, postúpil Kajrat/

    Rozprávkový príbeh. Náhradný brankár chytil tri penalty, premožiteľ Slovana bude hrať v Lige majstrov
    Ivan Mriškadnes 22:56
