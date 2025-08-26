Kajrat dokonal svoju rozprávkovú jazdu. Postup do Ligy majstrov si vybojoval aj klub z Cypru

BRATISLAVA. Futbalisti Kajratu Almaty si premiérovo zahrajú v hlavnej fáze Ligy majstrov.
Kazašský šampión vyradil v play off Celtic Glasgow, keď po remíze 0:0 v prvom dueli v Škótsku hral po riadnom čase a predĺžení bez gólov aj v utorkovej domácej odvete a následne uspel v jedenástkovom rozstrele 3:2.
Domáci brankár Temirlan Anarbekov zlikvidoval v rozstrele tri pokusy hostí.
VIDEO: Radosť futbalistov Kajratu Almaty z postupu
Oba tímy spálili v zápase niekoľko šancí, väčšie mal však Celtic. Daizen Maeda išiel v 86. minúte sám na bránu a v predĺžení neprekonal Anarbekova zo siedmich metrov ani Benjamin Nygren.
VIDEO: Veľká šanca Celticu
V rozstrele premenil rozhodujúci pokus vo štvrtej sérii Jegor Sorokin, na opačnej strane zlyhal smoliar Maeda.
Kajrat tak zvládol druhý jedenástkový rozstrel za sebou, predtým v 3. predkole LM vyradil bratislavský Slovan (1:0 doma, 0:1 pp a 4:3 na strely z 11 m vonku).
Celticu sa nepodarilo pridať štvrtú účasť v hlavnej časti LM za sebou.
Prvýkrát sa do hlavnej fázy dostal aj FK Bodö/Glimt. Nórsky šampión urobil rozhodujúci krok už pred týždňom, keď deklasoval v domácom prostredí Sturm Graz 5:0.
V utorkovom odvetnom súboji, ktorý sa hral v rakúskom Klagenfurte, mu stačila na potvrdenie postupu aj tesná prehra 1:2.
V ligovej fáze bude účinkovať aj cyperský Pafos, ktorý po víťazstve 2:1 na ihrisku európskeho šampióna z roku 1991 Crvenej zvezdy Belehrad dokázal v Limassole uhrať remízu 1:1.
Vyrovnávajúci gól, ktorý znamenal postup, strelil v 90. minúte Brazílčan Jaja.
Liga majstrov - odvety play-off:
FC Pafos - Crvena zvezda Belehrad 1:1 (0:0)
Góly: 90. Jaja - 60. Ivanič
/prvý zápas: 2:1, postúpil Pafos/
Sturm Graz - FK Bodö/Glimt 2:1 (1:1)
Góly: 30. Jatta, 73. Oermann - 15. Jörgensen
/prvý zápas: 0:5, postúpil FK Bodö/Glimt/
Kajrat Almaty - Celtic Glasgow 0:0 pp, 3:2 na strely z 11 m
Rozstrel: Idah nedal, Gromyko nedal, McCowan nedal, Martynovič 1:0, Engels 1:1, Arad 2:1, McGregor 2:2, Sorokin 3:2, Maeda nedal
/prvý zápas: 0:0, postúpil Kajrat/
