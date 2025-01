Barcelona predviedla skvelý obrat a vyhrala gólovú prestrelku. Trpkú prehru utrpel Dortmund

BRATISLAVA. Futbalisti Liverpoolu si v utorok zaistili priamy postup do osemfinále Ligy majstrov. V 7. kole ligovej fázy zdolali 2:1 Lille a majú 21 bodov.

Liverpool vyhrával v čase druhej žltej karty pre Aissu Mandiho 1:0 vďaka gólu Mohameda Salaha, no hneď po troch minútach v prevahe inkasoval.

Bologna zaskočila vlaňajších finalistov dvoma gólmi v priebehu jednej minúty.

Po rýchlej akcii najprv skóroval Thijs Dallinga a jeho tím vzal následne hosťom loptu krátko po rozohrávke a dynamikou prekvapil obranu.

Ako prvý vystrelil na brankára Gregora Kobeho opäť Dallinga a loptu poslal na druhý pokus do brány Samuel Iling Junior. Pre taliansky tím to bola prvá výhra v súťaži a vrátila sa do boja o postup.