Šialená noc v Lisabone. Barca otáčala v samom závere, muža zápasu prebrala lopta do hlavy

Trinásť minút pred koncom prehrávali ešte o dva góly, no napokon v Lisabone zvíťazili 5:4.

Benfica začala vo veľkom štýle, Vangelis Pavlidis za 30 minút zaznamenal hetrik. Bol iba štvrtým hráčom, ktorý dokázal dať tri góly Barcelone v Lige majstrov. Podarilo sa to Faustinovi Asprillovi a Andrijovi Ševčenkovi v roku 1997 a Kylianovi Mbappému v roku 2021.

Oba tímy potrebovali vyhrať a to sa ukázalo aj na ihrisku.

Po tom góle zdieľala spoločnosť Opta, ktorá sa zaoberá štatistikami, príspevok na sociálnej sieti X: „7 gólov, 3 penalty, 2 góly ako z komédie (nie, nie je to oficiálny ukazovateľ Opty), 1 vlastný gól, 1 hetrik. Zo zápasu Benfica – Barcelona stále ostáva 10 minút. Čo viac sa ešte môže stať?!“

Jedným z kľúčových postáv zápasu bol brankár Szczesny. V prvom polčase spravil neuveriteľný kiks, keď pri vybehnutí zlikvidoval vlastného spoluhráča a ponúkol tak gól do prázdnej bránky Pavlidisovi. Neskôr sa poľský brankár dopustil faulu v šestnástke a Pavlidis z penalty zavŕšil hetrik. Benfica vtedy vyhrávala už 3:1.

„Takýto obrat som nikdy nezažil,“ priznal aj tréner Kataláncov Hansi Flick. „Najväčšie pozitívum zápasu bola naša mentalita. Otočili sme zápas, je to nádherné. To je futbal,“ rozplýval sa.

Barcelona vďaka trom bodom už má isté miesto v najlepšej osmičke ligovej fázy, a tak postupuje priamo do osemfinále.

„Rozhodca musí mať rovnaké kritériá pre posudzovanie situácií v pokutovom území pred oboma bránkami. Za to, čo sa udialo v 94. minúte, by v lige určite odpískali penaltu,“ hromžil sa kouč domácich.

Benfica si prehrou poriadne skomplikovala situáciu, klesla na 18. miesto tabuľky a ešte bude musieť tuho bojovať o postup do vyraďovacej časti.

Barca sa nevzdávala

Mužom zápasu bol Brazílčan Raphinha, hoci v prvom polčase to ešte tak nevyzeralo.

„Pôsobil akýmsi roztržitým dojmom a mal iba malý vplyv na zápas. Benfica už viedla 3:1, keď ho zobudil domáci brankár Trubin. Pri výkope ho trafil loptou do hlavy. Raphinha bol síce mimo pokutového územia, no lopta prekvapujúco zaletela do bránky.

V 64. minúte teda bol stav 3:2 a tento gól Brazílčana viac bolel ako ho tešil.

No keď už pominula bolesť krku aj riziko prípadného otrasu mozgu, práve tento moment mu pomohol zapojiť sa do zápasu, ktorý bol taký groteskný, že ho bolo ťažké brať vážne zvonka, a pravdepodobne aj vnútri,“ napísal o Raphinhovi a o nevšednom zápase redaktor Javier Gascon z denníka Mundo Deportivo.