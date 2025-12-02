VIDEO: Haalandov rekordný večer. City strelili päť gólov, no báli sa o výsledok

Erling Haaland oslavuje gól so spoluhráčmi
Erling Haaland oslavuje gól so spoluhráčmi (Autor: TASR/PA via AP)
TASR|2. dec 2025 o 22:36
Nór dosiahol stogólovú métu najrýchlejšie v histórii Premier League.

Nórsky futbalista Erling Haaland z tímu Manchester City zaznamenal v Premier League stý gól.

Dvadsaťpäťročný útočník sa na okrúhlu métu dostal najrýchlejšie v histórii súťaže, keď na to potreboval 111 duelov.

Predchádzajúci rekord držal Alan Shearer, ktorý na stovku presných zásahov potreboval 124 stretnutí.

VIDEO: Haalandov stý gól

Haaland prispel k víťazstvu svojho tímu 5:4 na ihrisku Fulhamu v utorkovom stretnutí 14. kola anglickej najvyššej súťaže.

Nórsky kanonier otvoril skóre v 17. minúte. City viedlo v prvom polčase 3:0 a desať minút po zmene strán 5:1, napriek tomu sa ešte strachovalo o zisk troch bodov.

V drese domácich dvakrát v priebehu šiestich minút rozvlnil sieť striedajúci Nigérijčan Samuel Chukwueze a v 78. minúte znížil na rozdiel jediného gólu.

Zverenci trénera Pepa Guardiolu však napokon ubránili náskok a v tabuľke im patrí 2. priečka o dva body za Arsenalom, ktorý má zápas k dobru.

Premier League - 14. kolo

FC Fulham - Manchester City 4:5 (1:3)

Góly: 72. a 78. Chukwueze, 45.+2. Smith Rowe, 57. Iwobi - 44. a 48. Foden, 17. Haaland, 37. Reijnders, 54. Berge (vlastný)

AFC Bournemouth - FC Everton 0:1 (0:0)

Gól: 78. Grealish

Tabuľka Premier League

Premier League

