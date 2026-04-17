Ekvádorčan sa dohodol s Chelsea na predĺžení kontraktu. Klub ho získal za rekordnú sumu

Moisés Caicedo v drese Chelsea FC.
TASR|17. apr 2026 o 17:15
Ekvádorský futbalista Moises Caicedo sa dohodol s FC Chelsea na predĺžení kontraktu o ďalších sedem rokov. Pod zmluvou bude na Stamford Bridge do roku 2033.

Caicedo posilnil londýnsky klub z Brightonu v roku 2023. Vtedy išlo o rekordný britský prestup za 115 miliónov libier.

„Som šťastný, že som s Chelsea predĺžil zmluvu. Verím v tento tím i klub. Ideme správnym smerom a sme ešte len na začiatku,“ uviedol 24-ročný stredopoliar podľa AFP.

Chelsea je aktuálne na 6. priečke v tabuľke anglickej Premier League. V sobotu ju čaká dôležitý súboj o miestenku v európskych pohárových súťažiach proti Manchestru United.

