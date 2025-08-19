VIDEO: Rangers totálne zbabrali úvod prvého zápasu. Pohoreli aj Crvena Zvezda a Ferencváros

Club Bruggy oslavuje gól.
Club Bruggy oslavuje gól. (Autor: TASR/PA via AP)
Sportnet, TASR|19. aug 2025 o 22:59
Všetky domáce tímy prehrali.

BRATISLAVA. Futbalisti belgického Club Bruggy si vytvorili výbornú východiskovú pozíciu na postup do hlavnej fázy Ligy majstrov.

V úvodnom stretnutí play off zdolali Glasgow Rangers na jeho pôde 3:1. Odveta je na programe v stredu 27. augusta.

Glasgowčania nezachytili vstup do zápasu a už v 20. minúte prehrávali o tri góly. V tretej minúte skóroval Romeo Vermant, o štyri minúty sa k nemu pridal Jorne Spillers a sľubný náskok hostí navýšil Brandon Mechele.

Šance na zvrat pred odvetou zachránil pre Rangers v 50. minúte presným zásahom Danilo Pereira.

VIDEO: Prvý gól Clubu Bruggy proti Glasgowu Rangers

Rovnakým výsledkom si poradili vonku hráči azerbajdžanského FK Karabach s maďarským Ferencvárosom Budapešť.

Domáci síce viedli po úvodnom dejstve 1:0 po góle Barnabása Vargu, hostia však trikrát skórovali po zmene strán.

VIDEO: Rýchly gól Pafosu

Postupne sa presadili Marko Jankovič, Kevin Medina a víťazstvo Karabachu poistil v 85. minúte Musa Qurbanly. Odveta v Azerbajdžane sa odohrá takisto v stredu o týždeň.

Úspešné ťaženie hosťujúcich tímov podčiarkol cypreský FC Pafos. Na horúcej pôde v Belehrade uhral s Crvenou Zvezdou výsledok 2:1. Odveta v Pafose sa uskutoční v utorok 26. augusta.

Liga majstrov - 1. zápasy play-off

Glasgow Rangers - Club Bruggy 1:3 (0:3)

Góly: 50. Pereira – 3. Vermant, 7. Spileers, 20. Mechele

Crvena Zvezda Belehrad - Pafos FC 1:2 (0:1)

Góly: 58. Duarte – 1. Correia (Tankovic), 52. Pepe (z 11 m)

Ferencváros Budapešť - FK Karabach 1:3 (1:0)

Góly: 29. Varga (Makreckis) – 50. Janković (Andrade), 67. Medina (Kady), 85. Gurbanli (Kady)

