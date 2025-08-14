Mrázova Ženeva sa lúči s Európskou ligou, neuspela ani Legia Varšava

BRATISLAVA. Futbalisti cyperského tímu AEK Larnaca postúpili do play off Európskej ligy. Vo štvrtkovej odvete 3. predkola síce prehrali na ihrisku Legie Varšava 1:2, no v súčte s víťazstvom 4:1 v prvom stretnutí im to stačilo na postup.
Švajčiarsky tím Servette Ženeva vypadol po prehre 1:2 na pôde Utrechtu, Slovák Samuel Mráz chýbal na súpiske Ženevy. Holaďania vyhrali prvý zápas 3:1
Aj hráči gibraltárskeho tímu Lincoln Red Imps postúpili do vyraďovacej EL. Vo štvrtkovom odvetnom zápase zvíťazili na ihrisku arménskeho FC Noah 1:0 po predĺžení a penaltovom rozstrele. Prvý duel sa skončil nerozhodne 1:1.
Do play off postúpili aj hráči fínskeho KuPS Kuopio. Vo štvrtkovej odvete 3. predkola zvíťazili nad RFS Riga 1:0 a nadviazali na víťazstvo 2:1 z úvodného duelu.
Európska liga - 3. predkolo - odvety:
FC Noah - Lincoln Red Imps 0:1 po rozstrele (0:0)
/prvý zápas: 1:1, postúpil Lincoln/
KuPS Kuopio - RFS Riga 1:0 (0:0)
/prvý zápas: 2:1, postúpilo Kuopio/
FC Midtjylland - Fredrikstad FK 2:0 (2:0)
/prvý zápas: 3:1, Midtjylland postúpil/
Brann Bergen - BK Häcken 0:1 (0:1)
/prvý zápas: 2:0, postúpil Bergen/
Wolfsberger AC - PAOK Solún 0:1 pp (0:0)
/prvý zápas: 0:0, postúpil Wolfsberger/
Breidablik Kópavogur - HŠK Zrinjski Mostar 1:2 (0:1)
/prvý zápas: 1:1/
FK Drita - FC SB 1:3 (0:2)
/prvý zápas: 2:3, postúpil FC SB/
Maccabi Tel Aviv - Hamrun Spartans 3:1 (2:1)
/prvý zápas: 2:1, postúpil Tel Aviv/
FC Utrecht - Servette Ženeva 2:1 (0:0)
/prvý zápas: 3:1, postúpil Utrecht/
Sporting Braga - CFR Kluž 2:0 (2:0)
/prvý zápas: 2:1, postúpila Braga/
Legia Varšava - AEK Larnaca 2:1 (2:0)
/prvý zápas: 1:4, postúpila Larnaca/
Šachtar Doneck - Panathinaikos Atény 0:0, 0:1 po rozstrele
/prvý zápas: 0:0, postúpil Doneck/