Mrázova Ženeva sa lúči s Európskou ligou, neuspela ani Legia Varšava

Momentka zo zápasu FC Utrecht - Servette Ženeva
Momentka zo zápasu FC Utrecht - Servette Ženeva (Autor: TASR/Keystone via AP)
14. aug 2025 o 23:46
Slovák nefiguroval na súpiske švajčiarskeho tímu.

BRATISLAVA. Futbalisti cyperského tímu AEK Larnaca postúpili do play off Európskej ligy. Vo štvrtkovej odvete 3. predkola síce prehrali na ihrisku Legie Varšava 1:2, no v súčte s víťazstvom 4:1 v prvom stretnutí im to stačilo na postup.

Švajčiarsky tím Servette Ženeva vypadol po prehre 1:2 na pôde Utrechtu, Slovák Samuel Mráz chýbal na súpiske Ženevy. Holaďania vyhrali prvý zápas 3:1

Aj hráči gibraltárskeho tímu Lincoln Red Imps postúpili do vyraďovacej EL. Vo štvrtkovom odvetnom zápase zvíťazili na ihrisku arménskeho FC Noah 1:0 po predĺžení a penaltovom rozstrele. Prvý duel sa skončil nerozhodne 1:1.

Do play off postúpili aj hráči fínskeho KuPS Kuopio. Vo štvrtkovej odvete 3. predkola zvíťazili nad RFS Riga 1:0 a nadviazali na víťazstvo 2:1 z úvodného duelu.

Európska liga - 3. predkolo - odvety:

FC Noah - Lincoln Red Imps 0:1 po rozstrele (0:0)

/prvý zápas: 1:1, postúpil Lincoln/

KuPS Kuopio - RFS Riga 1:0 (0:0)

/prvý zápas: 2:1, postúpilo Kuopio/

FC Midtjylland - Fredrikstad FK 2:0 (2:0)

/prvý zápas: 3:1, Midtjylland postúpil/

Brann Bergen - BK Häcken 0:1 (0:1)

/prvý zápas: 2:0, postúpil Bergen/

Wolfsberger AC - PAOK Solún 0:1 pp (0:0)

/prvý zápas: 0:0, postúpil Wolfsberger/

Breidablik Kópavogur - HŠK Zrinjski Mostar 1:2 (0:1)

/prvý zápas: 1:1/

FK Drita - FC SB 1:3 (0:2)

/prvý zápas: 2:3, postúpil FC SB/

Maccabi Tel Aviv - Hamrun Spartans 3:1 (2:1)

/prvý zápas: 2:1, postúpil Tel Aviv/

FC Utrecht - Servette Ženeva 2:1 (0:0)

/prvý zápas: 3:1, postúpil Utrecht/

Sporting Braga - CFR Kluž 2:0 (2:0)

/prvý zápas: 2:1, postúpila Braga/

Legia Varšava - AEK Larnaca 2:1 (2:0)

/prvý zápas: 1:4, postúpila Larnaca/

Šachtar Doneck - Panathinaikos Atény 0:0, 0:1 po rozstrele

/prvý zápas: 0:0, postúpil Doneck/

Európska liga

