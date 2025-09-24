VIDEO: Skvelú otočku Atlética režíroval jediný muž. Vallecano však strelilo výstavný gól

Sportnet, TASR|24. sep 2025 o 23:31
Atlético vyhralo len druhý zápas v sezóne.

MADRID. V dueli 6. kola španielskej La Ligy sa medzi futbalistami Getafe a Deportiva Alavés zrodila remíza 1:1.

Domáce Getafe viedlo od 63. minúty zásluhou Maura Arambarriho, o osem minút neskôr zariadil bod pre hostí Ander Guevara.

Len druhé víťazstvo v sezónu oslavujú hráči Atlética Madrid, ktorý v základnej zostave s Dávidom Hanckom zdolali na domácej pôde Rayo Vallecano 3:2. O všetky góly madridského tímu sa postaral Julian Alvarez.

VIDEO: Pep Chavarria a jeho gól

O exkluzívny moment sa však postaral hráč Raya Pep Chavarria, ktorý strelil výstavný gól na 1:1. Z veľkej diaľky namieril presne a dal hosťom šancu na bodový zisk.

La Liga - 6. kolo

Getafe CF - Deportivo Alavés 1:1 (0:0)

Góly: 63. Arambarri - 71. Guevara

Atlético Madrid - Rayo Vallecano 3:2 (1:1)

Góly: 15., 80., 88. Alvarez - 45+1. Chavarria, 78. Garcia

Real Sociedad - RCD Mallorca 1:0 (0:0)

Gól: 49. Oyarzabal

Tabuľka La Ligy

    st 23:31
