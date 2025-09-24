VIDEO: Skvelú otočku Atlética režíroval jediný muž. Vallecano však strelilo výstavný gól

MADRID. V dueli 6. kola španielskej La Ligy sa medzi futbalistami Getafe a Deportiva Alavés zrodila remíza 1:1.
Domáce Getafe viedlo od 63. minúty zásluhou Maura Arambarriho, o osem minút neskôr zariadil bod pre hostí Ander Guevara.
Len druhé víťazstvo v sezónu oslavujú hráči Atlética Madrid, ktorý v základnej zostave s Dávidom Hanckom zdolali na domácej pôde Rayo Vallecano 3:2. O všetky góly madridského tímu sa postaral Julian Alvarez.
VIDEO: Pep Chavarria a jeho gól
O exkluzívny moment sa však postaral hráč Raya Pep Chavarria, ktorý strelil výstavný gól na 1:1. Z veľkej diaľky namieril presne a dal hosťom šancu na bodový zisk.
La Liga - 6. kolo
Getafe CF - Deportivo Alavés 1:1 (0:0)
Góly: 63. Arambarri - 71. Guevara
Atlético Madrid - Rayo Vallecano 3:2 (1:1)
Góly: 15., 80., 88. Alvarez - 45+1. Chavarria, 78. Garcia
Real Sociedad - RCD Mallorca 1:0 (0:0)
Gól: 49. Oyarzabal