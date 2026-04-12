Barcelona sa priblížila k obhajobe titulu. Ešte nie je koniec, zdôrazňuje Flick

Barcelonské derby sa v španielskej La Lige opäť stalo korisťou futbalistov slávnejšieho FC. Nad Espanyolom zvíťazili 4:1 a aj vďaka piatkovému zaváhaniu Realu Madrid sa ich vedenie na čele ligového pelotónu zvýšilo už na deväť bodov.
Pre reprezentanta Španielska Lamina Yamala to bol výnimočný večer, okrem presného zásahu a dvoch asistencií, sa vo veku 18 rokov a 272 dní stal historicky najmladším hráčom La Ligy, ktorý dosiahol na métu 100 ligových štartov. V tejto štatistike prekonal legendu Realu Madrid Raula Gonzaleza.
„Chceli sme nechať Lamina trochu oddýchnuť, ale stretnutie sa za stavu 2:1 zdramatizovalo. Všetko bolo o tom, aby sme získali tri body. Striedania nám pomohli k tomu, aby sme opätovne získali kontrolu.
Je dobré viesť o deväť bodov tabuľku, ale za mňa ešte nie je koniec. Musíme si urobiť našu robotu, pokiaľ nie je rozhodnuté, tak musíme ukázať našu najlepšiu tvár,“ vyjadril sa pre oficiálnu klubovú webstránku kormidelník Barcelony Hansi Flick.
Espanyol sa naopak naďalej výsledkovo trápi, v tabuľke je síce na desiatej pozícii, ale naposledy naplno bodoval 22. decembra 2025 proti Bilbau.
„Mal som pocit, že sa dokážeme presadiť a môže byť z toho tesný zápas, ale napokon sme prehrali.
Je to škoda, pretože tento tím bojoval. Mohli sme získať bod, no napokon to dopadlo tak, ako to dopadlo. V takomto stretnutí nemôžete prehrávať súboje, je potrebné ísť za každých okolností na maximum,“ uviedol v pozápasovom rozhovore kouč Espanyolu Manolo Gonzalez.
Barcelona má na dosah zisk tretieho ligového titulu za uplynulé štyri roky. V prospech úradujúceho šampióna hovorí nielen náskok v tabuľke, no tiež aktuálna herná pohoda. Navyše už takmer dve mesiace nenašiel v La Lige premožiteľa.
„Nemôžeme ísť do toho s tým, že už to je vybavené. Také niečo nebudem akceptovať. Nemôžeme myslieť negatívne, ale je potrebný pozitívny prístup.
Mali sme zranenia, z ktorých sme sa dokázali dostať. Čo sa nám doteraz podarilo je niečo fantastické. Myslím si, že máme kvalitu na to, aby sme vyhrali La Ligu,“ vyhlásil Flick.