VIDEO: Barcelona uspela v mestskom derby a zvýšila náskok na čele pred Realom Madrid

Hráči Barcelony oslavujú gól. (Autor: TASR/AP)
TASR|11. apr 2026 o 20:51
Dvakrát sa presadil Ferran Torres.

Futbalisti FC Barcelona zvíťazili v 31. kole španielskej La Ligy v mestskom derby nad Espanyolom 4:1.

Na čele tabuľky majú už deväťbodový náskok pred Realom Madrid, ktorý v piatok doma iba remizoval s Gironou 1:1.

V drese „Blaugranas" sa v prvom polčase dvakrát presadil Ferran Torres, ďalšie presné zásahy pridali v závere Lamine Yamal a Marcus Rashford.

Hráči Realu Sociedad San Sebastian remizovali s Deportivom Alaves 3:3. Baskickému tímu sa podarilo otočiť z 1:2 na 3:2, no bod pre hostí zachránil v siedmej minúte nadstaveného času Lucas Boye. Elche zvíťazilo nad Valenciou 1:0.

La Liga - 31. kolo:

FC Barcelona - Espanyol Barcelona 4:1 (2:0)

Góly: 9. a 25. Torres, 87. Yamal, 89. Rashford - 56. Lozano

FC Elche - FC Valencia 1:0 (0:0)

Gól: 73. Cepeda

Real Sociedad San Sebastian - Deportivo Alaves 3:3 (2:2)

Góly: 14. Sučič, 27. Sivera (vl.), 60. Oskarsson - 3. Čaleta-Car (vl.), 24. Diabate, 90.+7 Boye, ČK: 90.+3 Gomez (San Sebastian)

