Fenerbahce nevyšiel úvodný zápas. Duel v Solúne ovplyvnili protesty

Sandro Kulenovic a Milan Škriniar.
Sandro Kulenovic a Milan Škriniar. (Autor: TASR/AP)
TASR|24. sep 2025 o 22:55
Prvý zápas nevyšiel ani Feyenoordu.

/Správu aktualizujeme/

BRATISLAVA. Futbalisti dánskeho FC Midtjylland úspešne vstúpili do hlavnej fázy Európskej ligy UEFA.

V stredajšom domácom dueli 1. kola zvíťazili nad rakúskym Sturmom Graz 2:0. O ich triumfe rozhodlo zaváhanie brankára hostí Olivera Christensena. ktorý si v 7. minúte po rohu Franculina zrazil loptu do vlastnej siete.

V závere pridal poistku Senegalčan Ousmane Diao.

PAOK Solún remizoval s Maccabi Tel Aviv 0:0. Zápas v Grécku sprevádzali prísne bezpečnostné opatrenia.

V priebehu dňa prišlo v meste k dvom menším protestom demonštrantov, ktorí žiadali vylúčenie izraleských klubov z európskych súťaží v súvislosti s vojenským konfliktom v pásme Gazy.

Informovala o tom agentúra AP. Priamo na štadióne v Solúni bolo okolo 120 fanúšikov Maccabi.

Formát druhej najprestížnejšej európskej súťaže je rovnaký ako vlani. Všetkých 36 účastníkov ligovej fázy odohrá osem zápasov, pričom s každým súperom sa jednotlivé kluby stretnú raz.

Najlepších osem tímov postúpi priamo do osemfinále, ďalších šestnásť oň bude bojovať v play off. Finále je na programe 20. mája 2026 v Istanbule na štadióne Besiktasu.

Európska liga - 1. kolo ligovej fázy

FC Midtjylland - Sturm Graz 2:0 (1:0)

Góly: 7. Christensen (vlastný), 89. Diao

PAOK Solún - Maccabi Tel Aviv 0:0

Sporting Braga - Feyenoord 1:0

Dinamo Záhreb - Fenerbahce Istanbul 3:1

    teraz
