ONLINE: Dinamo Záhreb - Fenerbahce Istanbul dnes, Európska liga LIVE (Milan Škriniar)

ZÁHREB. Futbalisti Dinama Záhreb a Fenerbahce Istanbul dnes hrajú zápas prvého kola ligovej fázy Európskej ligy v ročníku 2025/2026.
V drese hostí by nemal chýbať v základnej zostave slovenský reprezentačný obranca Milan Škriniar.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Dinamo Záhreb - Fenerbahce Istanbul (Európska liga, Milan Škriniar, 1. kolo, streda, výsledky)
Domácí GNK Dinamo Záhřeb:
neměl žádné trápení s postupem do letošního ročníku Evropské ligy, neboť jako vicemistr chorvatské ligy si zajistil přímý postup do skupinové fáze evropské ligy. V posledních duelech nemá Dinamo nejlepší formu, neboť získalo ze dvou duelů pouze 3 body za porážku 1:2 doma s Goricou a výhrou 0:2 na půdě rivala Hajduk Split.
Hostující Fenerbahçe Istanbul:
zažívá krušné období. Hosté byli nominováni do třetího předkola Ligy mistrů, ve kterém narazili na nizozemský Feyenoord. Na půdě rivala padli sice 2:1, nicméně doma celek z Rotterdamu přejeli výsledek 5:2 a postoupili. Ve čtvrtém předkole narazili na portugalskou Benficu, se kterou ro tak jednoznačné nebylo. Po domácí remíze 0:0 nastala na venkovní půdě porážka 1:0 a pro Istanbul zbyla jen evropská liga. To odnesl i slavný kouč José Mourinho, který v klubu skončil a přestěhoval se právě do Benficy.
Utkání budou řídit rozhodčí z Francie. Tím hlavním bude Jérôme Brisard, kterému na čarách budou asistovat Alexis Auger a Erwan Finjean. Čtvrtým rozhodčím je Thomas Leonard. VAR budou obsluhovat Bastien Dechepy a Nicolas Rainville.
