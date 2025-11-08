Hancko bol v plnej záťaži. Víťazstvo Atletica režíroval dvojgólový Griezmann

Dávid Hancko (druhý zľava) z Atlética Madrid sa so spoluhráčmi teší z gólu
Dávid Hancko (druhý zľava) z Atlética Madrid sa so spoluhráčmi teší z gólu (Autor: TASR/AP)
TASR|8. nov 2025 o 20:53
Slovák odohral celý zápas.

MADRID. Futbalisti FC Girona si v 12. kole La Ligy pripísali svoje druhé ligové víťazstvo v sezóne.

V sobotnom dueli zdolali doma Alavés 1:0, v 16. minúte sa presadil Ukrajinec Viktor Cygankov. Girona sa odlepila z dna neúplnej tabuľky, jej konkurenti však majú zápas k dobru.

Sériu troch prehier prerušila Sevilla. Švajčiarsky útočník Rubén Vargas rozhodol o domácom víťazstve nad Osasunou 1:0 z pokutového kopu v 51. minúte.

Slovenský obranca Dávid Hancko opäť odohral plnú minutáž v drese Atletica Madrid. Zverenci Diega Simeoneho doma zdolali Levante 3:1, najväčšiu zásluhu na tom mal Antoine Griezmann, ktorý prišiel na ihrisko v 61. minúte.

Francúzsky útočník po 30 sekundách vrátil domácim vedenie a v záverečnej desaťminútovke ešte poistil siedmu výhru Atletica v La Lige.

La Liga - 12. kolo:

Atletico Madrid - Levante UD 3:1 (1:1)

Góly: 61. a 80. Griezmann, 12. Dela (vlastný) - 21. Sanchez

/D. Hancko (Atletico) celý duel/

FC Sevilla - CA Osasuna 1:0 (0:0)

Gól: 51. Vargas (z 11 m)

FC Girona - Deportivo Alavés 1:0 (1:0)

Gól: 16. Cygankov

Tabuľka La Ligy

La Liga

