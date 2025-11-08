AC Miláno stratilo body s tímom zo spodu tabuľky, napriek zaváhaniu je na čele

MILÁNO. Futbalisti AC Miláno v 11. kole talianskej ligy v Parme premárnili dvojgólové vedenie a remizovali 2: 2. Aj tak vďaka lepšiemu skóre vystriedali na čele Neapol.
Úradujúci majster si vedúcu priečku môže vziať v nedeľu späť, ak zvíťazí v Bologni. Juventus v mestskom derby s FC Turín doma uhral bezgólovú remízu a je piaty.
Miláno prelomil sobotný gólový pôst v Serii A už v 12. minúte. Saelemaekers vypálil spoza šestnástky a prízemnou strelou prekonal brankára Suzukiho.
Belgického hráča o desať minút neskôr zrazil v domácom vápne obranca Ndiaye a po niekoľkominútovom skúmaní pri videu bola nariadená penalta, ktorú premenil Leao.
Parma ešte pred prestávkou znížila gólom Bernabeho a do druhého polčasu vstúpila obrovským tlakom, ktorý vyústil vo vyrovnávajúcu bránku Del Prata v 62. minúte.
Oba celky mali šance rozhodnúť o svojom víťazstve. Hostí skvelým zákrokom podržal brankár Maignan a domáci mali šťastie, keď Saelemaekers v 82. min netrafil prázdnu bránku.
V turínskom derby si obe mužstvá vypracovali viacero šancí, najmä v druhom polčase. Gól hosťujúceho útočníka Simeoneho v 48. min neplatil kvôli ofsajdu.
Najväčšiu príležitosť Juventusu mal záložník McKennie, jeho hlavičku v 68. min brankár Paleari skvelým zákrokom vyrazil na roh.
Nový tréner Juventusu Luciano Spalletti vo svojom druhom ligovom zápase na lavičke "Starej dámy" získal 1000. bod v Serii A.
Stal sa tak piatym trénerom, ktorému sa podarilo túto métu dosiahnuť. Pripojil sa k Giovannimu Trapattonimu, Nereovi Roccovi, Nilsi Liedholmovi a Massimilianovi Allegrimu.
Futbalisti Cagliari remizovali s Comom 0:0. Za hostí hral do 79. minúty slovenský obranca Adam Obert.
Jeho tím tak pokračuje v čakaní na víťazstvo, plného bodového zásahu sa nedočkal už v siedmom ligovom stretnutí po sebe. Bezgólovou remízou sa skončil aj duel medzi Juventusom a Turínom.
Serie A - 11. kolo:
Parma - AC Miláno 2:2 (1:2)
Góly: 45.+1 Bernabe, 62. Del Prato - 12. Saelemaekers, 25. Leao z pen.)
Calcio Como - Cagliari Calcio 0:0
/A. Obert (Cagliari) hral do 79. minúty/