Jablonec stále drží krok s najlepšími. Holec vychytal pre Ostravu čisté konto

Dominik Holec.
Dominik Holec. (Autor: FC Baník Ostrava/Facebook)
TASR|7. dec 2025 o 17:40
Jablonec zdolal Bohemians Praha.

Futbalisti Karvinej a Ostravy si rozdelili body v nedeľňajšom stretnutí 18. kola českej ligy po remíze 0:0.

Čisté konto si pripísal slovenský brankár Baníka Dominik Holec. Domácim pomohol k nule v počte inkasovaných gólov jeho krajan Dávid Krčík, ktorý odohral za Karvinú celý duel.

Jablonec zdolal Bohemians Praha 1:0. Po dvoch kolách bez víťazstva bodoval tentoraz naplno a hosťom pripravil tretiu prehru za sebou.

Česká liga - 18. kolo

MFK Karviná - FC Baník Ostrava 0:0

/D. Krčík odohral celý zápas, K. Vallo nehral pre zranenie - D. Holec odchytal celý zápas a vychytal čisté konto, J. Pira hral do 46. min., A. Musák hral od 78. min., V. Budinský, M. Rusnák obaja na lavičke, L. Almási nehral pre zranenie/

FK Jablonec - Bohemians Praha 1905 1:0 (1:0)

Gól: 45.+2 Chramosta

/S. Lavrinčík na lavičke, S. Nebyla nehral pre zranenie - T. Frühwald na lavičke/

Tabuľka Chance ligy

Česko

    Jablonec stále drží krok s najlepšími. Holec vychytal pre Ostravu čisté konto
    dnes 17:40
