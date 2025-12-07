Jablonec stále drží krok s najlepšími. Holec vychytal pre Ostravu čisté konto

Futbalisti Karvinej a Ostravy si rozdelili body v nedeľňajšom stretnutí 18. kola českej ligy po remíze 0:0.
Čisté konto si pripísal slovenský brankár Baníka Dominik Holec. Domácim pomohol k nule v počte inkasovaných gólov jeho krajan Dávid Krčík, ktorý odohral za Karvinú celý duel.
Jablonec zdolal Bohemians Praha 1:0. Po dvoch kolách bez víťazstva bodoval tentoraz naplno a hosťom pripravil tretiu prehru za sebou.
Česká liga - 18. kolo
MFK Karviná - FC Baník Ostrava 0:0
/D. Krčík odohral celý zápas, K. Vallo nehral pre zranenie - D. Holec odchytal celý zápas a vychytal čisté konto, J. Pira hral do 46. min., A. Musák hral od 78. min., V. Budinský, M. Rusnák obaja na lavičke, L. Almási nehral pre zranenie/
FK Jablonec - Bohemians Praha 1905 1:0 (1:0)
Gól: 45.+2 Chramosta
/S. Lavrinčík na lavičke, S. Nebyla nehral pre zranenie - T. Frühwald na lavičke/