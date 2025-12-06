Kane opäť zahviezdil a strelil hetrik. Vavro nastúpil až na záver zápasu

Futbalisti Bayernu Mníchov vyhrali v sobotnom zápase 13. kola Bundesligy na pôde VfB Stuttgart 5:0 s hetrikom Harryho Kanea.
Upevnili vedenie a v neúplnej tabuľke majú na RB Lipsko 11-bodový náskok. Stuttgart je šiesty a v ligovom zápase nevyhral už takmer mesiac.
Prvý triumf od konca októbra zaznamenal Wolfsburg, ktorý zdolal Union Berlín 3:1. Slovenský obranca Denis Vavro nastúpil do duelu v nadstavenom čase.
Víťazný gól Bavorov strelil v 11. minúte stredopoliar Konrad Laimer, po prestávke pridal tri presné zásahy hviezdny Harry Kane a jeden obranca Josip Stanišič. Kane zvýšil na priebežných 4:0 z penalty po ruke Lorenza Assignona, ktorý za ňu dostal červenú kartu.
Wolfsburg viedol v 59. minúte 3:0 a výhru udržal, od 90.+2. minúty aj s Vavrom, ktorý má od novembrového návratu po svalovom zranení menšiu minutáž. V ďalšom dueli zaváhal štvrtý Bayer Leverkusen na pôde Augsburgu, kde prehral 0:2.
Víťazný gól za domácich strelil Dimitrios Giannoulis a jeho tím poskočil na 13. miesto. V Heidenheime sa tešili taktiež domáci, ktorí triumfovali 2:1 nad deviatym Freiburgom a polepšili si na šestnástu pozíciu.
Šnúru troch duelov bez výhry predĺžil 1. FC Kolín, keď remizoval so St. Pauli 1:1 a posunul sa na ôsmu priečku.
Bundesliga - 13. kolo
FC Augsburg - Bayer Leverkusen 2:0 (2:0)
Góly: 6. Giannoulis, 28. Kade
1. FC Heidenheim - SC Freiburg 2:1 (0:1)
Góly: 59. Mainka, 90.+4. Schimmer - 40. Manzambi
1. FC Kolín - FC St. Pauli 1:1 (0:0)
Góly: 51. El Mala - 90.+4. Jones
VfB Stuttgart - Bayern Mníchov 0:5 (0:1)
Góly: 66., 82. a 88. Kane (druhý z 11 m), 11. Laimer, 78. Stanišič
ČK: 81. Assignon (Stuttgart)
VfL Wolfsburg - Union Berlín 3:1 (2:0)
Góly: 10. Wimmer, 30. Amoura, 59. Majer - 68. Nsoki
/D. Vavro (Wolfsburg) hral od 90.+1. minúty/