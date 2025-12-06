Kane opäť zahviezdil a strelil hetrik. Vavro nastúpil až na záver zápasu

Harry Kane oslavuje gól.
Harry Kane oslavuje gól. (Autor: TASR/DPA via AP)
TASR|6. dec 2025 o 19:10
ShareTweet0

Kaneovi stačilo na hetrik 22 minút.

Futbalisti Bayernu Mníchov vyhrali v sobotnom zápase 13. kola Bundesligy na pôde VfB Stuttgart 5:0 s hetrikom Harryho Kanea.

Upevnili vedenie a v neúplnej tabuľke majú na RB Lipsko 11-bodový náskok. Stuttgart je šiesty a v ligovom zápase nevyhral už takmer mesiac.

Prvý triumf od konca októbra zaznamenal Wolfsburg, ktorý zdolal Union Berlín 3:1. Slovenský obranca Denis Vavro nastúpil do duelu v nadstavenom čase.

Víťazný gól Bavorov strelil v 11. minúte stredopoliar Konrad Laimer, po prestávke pridal tri presné zásahy hviezdny Harry Kane a jeden obranca Josip Stanišič. Kane zvýšil na priebežných 4:0 z penalty po ruke Lorenza Assignona, ktorý za ňu dostal červenú kartu.

Wolfsburg viedol v 59. minúte 3:0 a výhru udržal, od 90.+2. minúty aj s Vavrom, ktorý má od novembrového návratu po svalovom zranení menšiu minutáž. V ďalšom dueli zaváhal štvrtý Bayer Leverkusen na pôde Augsburgu, kde prehral 0:2.

Víťazný gól za domácich strelil Dimitrios Giannoulis a jeho tím poskočil na 13. miesto. V Heidenheime sa tešili taktiež domáci, ktorí triumfovali 2:1 nad deviatym Freiburgom a polepšili si na šestnástu pozíciu.

Šnúru troch duelov bez výhry predĺžil 1. FC Kolín, keď remizoval so St. Pauli 1:1 a posunul sa na ôsmu priečku.

Bundesliga - 13. kolo

FC Augsburg - Bayer Leverkusen 2:0 (2:0)

Góly: 6. Giannoulis, 28. Kade

1. FC Heidenheim - SC Freiburg 2:1 (0:1)

Góly: 59. Mainka, 90.+4. Schimmer - 40. Manzambi

1. FC Kolín - FC St. Pauli 1:1 (0:0)

Góly: 51. El Mala - 90.+4. Jones

VfB Stuttgart - Bayern Mníchov 0:5 (0:1)

Góly: 66., 82. a 88. Kane (druhý z 11 m), 11. Laimer, 78. Stanišič

ČK: 81. Assignon (Stuttgart)

VfL Wolfsburg - Union Berlín 3:1 (2:0)

Góly: 10. Wimmer, 30. Amoura, 59. Majer - 68. Nsoki

/D. Vavro (Wolfsburg) hral od 90.+1. minúty/

Tabuľka Bundesligy

Bundesliga

    Harry Kane oslavuje gól.
    Harry Kane oslavuje gól.
    Kane opäť zahviezdil a strelil hetrik. Vavro nastúpil až na záver zápasu
    dnes 19:10
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Nemecko»Bundesliga»Kane opäť zahviezdil a strelil hetrik. Vavro nastúpil až na záver zápasu