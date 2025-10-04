VIDEO: Slovenský obranca je pri chuti. V Česku strelil gól v druhom zápase za sebou

TASR|4. okt 2025 o 18:04
Presadil sa hlavou.

PRAHA. Futbalisti Karvinej prehrali v 11. kole českej Chance ligy na trávniku Pardubíc 1:2.

O jediný gól hostí sa v 27. minúte postaral slovenský obranca Dávid Krčík.

 Duel Liberca s Bohemiansom sa skončil bezgólovou remízou.

Česká liga - 11. kolo

FK Mladá Boleslav - 1. FC Slovácko 0:0

/M. Králik odohral celý zápas - M. Šviderský odohral celý zápas, F. Vaško hral do 18. minúty, P. Blahút hral do 86. minúty, M. Koscelník hral od 59. minúty/

FK Pardubice - MFK Karviná 2:1 (0:1)

Góly: 58. Patrák, 82. Tanko - 27. KRČÍK

/D. Krčík (Karviná) odohral celý zápas/

FK Dukla Praha - FK Teplice 1:3 (1:1)

Góly: 23. Čermák - 45+1. Bílek, 71. Kozák, 83. Nyarko, ČK: 56. Peterka (Boleslav)

/J. Kadák (Dukla) hral do 60. minúty/

FC Slovan Liberec - Bohemians Praha 1905 0:0

Tabuľka Chance ligy

Česko

    dnes 18:04
